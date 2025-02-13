لجنة الحوار السورية تكشف ملامح المؤتمر المرتقب

كشفت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا -اليوم الخميس- عن ملامح الحوار المرتقب، وقالت إن المؤتمر سيصدر توصيات لا قرارات، مشيرة إلى أنه لم يحدد بعد موعد لعقده.

وقال المتحدث باسم اللجنة حسن الدغيم إن العدالة الانتقالية والبناء الدستوري سيكونان على رأس أولويات الحوار الوطني، مبيّنا أن المؤتمر سيصدر توصيات تُرفع إلى رئاسة الجمهورية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأكد المتحدث أن اللجنة -التي تم تشكيلها أمس الأربعاء- ستحرص على المصداقية والشفافية في أعمال المؤتمر ولن تسعى إلى المحاصصة الطائفية، وستراعي التنوع في المجتمع السوري.

لكنه أوضح أنه "لا يمكن قبول من أيد النظام المخلوع"، مؤكدا أن "هؤلاء مكانهم المحاكم".

كما صرح بأن "قوات سوريا الديمقراطية" لن تكون موجودة في المؤتمر، إلا إذا سلمت سلاحها لوزارة الدفاع.

المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني حسن الدغيم: موعد انعقاد المؤتمر الوطني متروك للنقاش مع المواطنين وزيارة المحافظات والرؤى وتقديم أوراق العمل وعندما تنضج هذه الأوراق سيتم تحديد موعد انطلاقه. 🛑 الدغيم: مبادئ ثورتنا ترفض المحاصصة الطائفية وسيتم مراعاة التنوع بحيث… pic.twitter.com/Ol78v7dcga — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) February 13, 2025

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وفي ما يتعلق بموعد انعقاد المؤتمر، قال الدغيم إن الأمر "متروك للنقاش مع المواطنين وزيارة المحافظات والرؤى وتقديم أوراق العمل وعندما تنضج هذه الأوراق سيتم تحديد موعد انطلاقه".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أعلن أن الرئاسة ستشكل لجنة تحضيرية تجري مشاورات موسعة مع مختلف أطياف الشعب السوري قبل عقد مؤتمر الحوار الوطني.

وقال إن المؤتمر سيصدر بيانا ختاميا يمهد الطريق نحو إعلان دستوري يحدد مستقبل البلاد، مضيفا أن صياغة هذا الإعلان لن تكون قرارا فرديا، بل نتيجة مشاورات واسعة تعكس إرادة الشعب.