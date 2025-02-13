أخبار|سوريا

عاجل | اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا: المؤتمر سيصدر توصيات وليس قرارات وسترفع إلى رئاسة الجمهورية

13/2/2025-|آخر تحديث: 13/2/202504:09 م (توقيت مكة)
  • اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا: لا يوجد موعد لعقد الحوار الوطني حتى الآن
  • اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا: المهم تمثيل السوريين الكامل والكفاءة في عقد المؤتمر
  • اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا: البناء الدستوري سيكون أهم مواضيع المؤتمر
  • اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا: قوات سوريا الديمقراطية لن تشارك بالمؤتمر ما لم تسلم سلاحها
  • اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا: المؤتمر سيصدر توصيات وليس قرارات وسترفع إلى رئاسة الجمهورية
  • اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا: لا يمكن قبول من أيد النظام المخلوع وهؤلاء مكانهم المحاكم
  • اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا: المرأة موجودة في كل الشرائح التي ستدعى إلى المؤتمر
  • اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا: لن ندعو أحدا على أساس ديني وسنراعي تنوع مجتمعنا السوري
المصدر : الجزيرة

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