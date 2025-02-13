عاجل | اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا: المؤتمر سيصدر توصيات وليس قرارات وسترفع إلى رئاسة الجمهورية
13/2/2025-|آخر تحديث: 13/2/202504:09 م (توقيت مكة)
- اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا: لا يوجد موعد لعقد الحوار الوطني حتى الآن
- اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا: المهم تمثيل السوريين الكامل والكفاءة في عقد المؤتمر
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- اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا: قوات سوريا الديمقراطية لن تشارك بالمؤتمر ما لم تسلم سلاحها
- اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا: المؤتمر سيصدر توصيات وليس قرارات وسترفع إلى رئاسة الجمهورية
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المصدر : الجزيرة