صحف عالمية: نتنياهو يستفيد من تهديدات ترامب رغم أنها تضر بعودة الأسرى

تناولت الصحف العالمية احتمالات انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستفيد من تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب رغم أنها لا تخدم مسألة عودة الأسرى.

فقد اعتبرت صحيفة "هآرتس" أن استئناف الحرب على غزة ما زال يتعارض مع المصالح الأميركية في الشرق الأوسط بما في ذلك طموحات ترامب لتحقيق السلام بالمنطقة، مشيرة إلى أن نتنياهو "يجد نفسه في وضع مثالي بينما يصعد ترامب تهديداته لأنه مدرك لحقيقة أنها تعيق عودة الرهائن (الأسرى)".

وفي صحيفة الغارديان، قال تقرير إن خيارات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "أصحبت صعبة لأنها ترتبط مباشرة باحتمال عودة القتال". لكن الصحيفة ترى في إطلاق حماس عددا إضافيا من الأسرى يوم السبت إمكانية لتفويت الفرصة على نتنياهو وترامب والقفز على تهديداتهما.

ووفقا للصحيفة، فإن إقدام حماس على هذه الخطوة "لن يوفر مبررات لإلغاء المرحلة الثانية من الاتفاق ما يبقي الهدنة قائمة".

المشكلة في التهديدات النهائية

أما وول ستريت جورنال، فنقلت عن مسؤول سابق في الموساد أن حماس تريد استمرار وقف إطلاق النار. كما نقلت عن باحث قوله إن واشنطن "وقفت إلى جانب اليمين المتطرف الإسرائيلي مما عزز شكوك حماس بشأن دور الولايات المتحدة كوسيط عادل". واعتبرت الصحيفة أن المشكلة حاليا "تكمن في صدور تحذيرات نهائية من كل الأطراف".

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وفي "جيروزاليم بوست"، أظهر استطلاع للرأي أن رفض السيادة الفلسطينية على أراضي غزة والضفة الغربية له علاقة مباشرة بدرجة التدين لدى الإسرائيليين.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي شاركت الصحيفة في إعداده عن تأييد 86% من الإسرائيليين العلمانيين لخيار الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بغزة حتى عودة جميع الأسرى.