روسيا تعلن قتل مسلحين أجانب كانوا يخططون لتفجير محطة قطارات

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي)، اليوم الخميس، أن عناصره قتلوا من وصفهم بأنهم أفراد خلية "إرهابية" من آسيا الوسطى كانوا يخططون لتفجير محطة القطارات في مدينة بسكوف غربي البلاد.

وذكر الجهاز، في بيان، أن "الإرهابيين أبدوا مقاومة مسلحة تجاه عناصر جهاز الأمن الروسي وتم تحييدهم بالرد بإطلاق النار".

ونشر الجهاز مقطع فيديو يظهر مداهمة ليلية لمنزل وشقة سكنية، وفقا لما ذكرته صحيفة موسكو تايمز.

ويظهر في الفيديو عناصر من جهاز الأمن الروسي يطلقون النار على باب المنزل وانفجار قنبلة، وبعد ذلك صور لعدة جثامين بعضها ممسك ببنادق، فضلا عن ذخائر ومتفجرات.

FSB shows video of liquidated Islamists who were preparing a terrorist attack in Pskov. pic.twitter.com/4ydXFQPuOc — Ukraine/Russia News (@UKRRUSNews) February 13, 2025

وقال جهاز الأمن الروسي إن هذه المجموعة تنتمي إلى دولة من آسيا الوسطى، لم يحددها، وهي جزء من "منظمة إرهابية دولية" لم يسمها، كانت تصنع قنابل وتخطط لتفجير محطة القطارات في بسكوف ثم الفرار إلى الشرق الأوسط.

وتعلن السلطات الروسية بشكل متكرر القضاء على خلايا إرهابية مزعومة تعمل داخل البلاد.

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وفي مارس/آذار 2024 اقتحم مسلحون مجمع "كروكوس" في ضواحي العاصمة موسكو وأطلقوا النار على الحضور في حفل غنائي ثم أضرموا النار في القاعة، ما أدى إلى مقتل 145 شخصا.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية خراسان مسؤوليته عن الهجوم، واعتقلت روسيا 4 أشخاص مشتبه بهم من طاجيكستان.