روسيا تعلن قتل مسلحين أجانب كانوا يخططون لتفجير محطة قطارات

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي)، اليوم الخميس، أن عناصره قتلوا من وصفهم بأنهم أفراد خلية "إرهابية" من آسيا الوسطى كانوا يخططون لتفجير محطة القطارات في مدينة بسكوف غربي البلاد.

وذكر الجهاز، في بيان، أن "الإرهابيين أبدوا مقاومة مسلحة تجاه عناصر جهاز الأمن الروسي وتم تحييدهم بالرد بإطلاق النار".

ونشر الجهاز مقطع فيديو يظهر مداهمة ليلية لمنزل وشقة سكنية، وفقا لما ذكرته صحيفة موسكو تايمز.

ويظهر في الفيديو عناصر من جهاز الأمن الروسي يطلقون النار على باب المنزل وانفجار قنبلة، وبعد ذلك صور لعدة جثامين بعضها ممسك ببنادق، فضلا عن ذخائر ومتفجرات.

FSB shows video of liquidated Islamists who were preparing a terrorist attack in Pskov. pic.twitter.com/4ydXFQPuOc

— Ukraine/Russia News (@UKRRUSNews) February 13, 2025