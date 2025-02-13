روبيو يبدأ جولة بأوروبا والشرق الأوسط لبحث اتفاق غزة وخطة ترامب

يبدأ وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو اليوم الخميس جولة في أوروبا والشرق الأوسط، وسيكون المضي في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في مقدمة مباحثاته.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن روبيو سيزور بين 13 إلى 18 فبراير/شباط الحالي ألمانيا وإسرائيل والسعودية والإمارات.

وسيشارك وزير الخارجية الأميركي في مؤتمر ميونخ للأمن واجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع المقرر اليوم الخميس.

وذكرت الوزارة أن روبيو سيبحث خلال جولته مع كبار المسؤولين إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة والمضي في المرحلة الثانية من الاتفاق.

وتأتي زيارة روبيو إلى الشرق الأوسط بعد كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطته لتهجير الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة، والذي قوبل بتنديد واسع النطاق.

ودعا وزير الخارجية الأميركي في وقت سابق الدول التي تنتقد خطة ترامب للمبادرة بعرض اقتراحات لمساعدة القطاع المحاصر والمدمر.

وقال روبيو إن ترامب يعرض إعادة الإعمار لأن غزة "غير صالحة للسكن" في الوقت الراهن، موضحا أن تصريحات ترامب المثيرة للجدل كانت تهدف جزئيا إلى تشجيع الدول الأخرى التي "تتمتع بالقدرة الاقتصادية والتكنولوجية" على المساعدة أيضا في إعادة الإعمار.