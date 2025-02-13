دول أوروبية: لا سلام عادلا ومستداما بأوكرانيا من دون مشاركتنا

أكد وزراء خارجية 7 دول أوروبية خلال اجتماع في باريس الليلة الماضية أن أوروبا وكييف ينبغي أن "تشاركا في أي مفاوضات" لوقف الحرب بين موسكو وكييف، وذلك إثر توافق الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين على بدء محادثات فورية بهذا الشأن.

وقال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وأوكرانيا في بيان مشترك "نرغب في أن نتباحث مع حلفائنا الأميركيين في الطريق الواجب اتخاذه لوقف الحرب".

وأضاف الوزراء السبعة في البيان الذي أصدروه بعد اجتماع استمر ساعات: "يجب أن تكون أهدافنا المشتركة وضع أوكرانيا في موقف قوة. يجب على أوكرانيا وأوروبا أن تشاركا في أي مفاوضات".

وشدد البيان على التزام الدول الأوروبية باستقلال وسيادة وسلامة أراضي أوكرانيا "في مواجهة العدوان الروسي"، مؤكدا أن على أوكرانيا الاستفادة من ضمانات أمنية قوية، بعدما اعتبر ترامب أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) واستعادة كافة أراضيها هدفان غير واقعيين.

واعتبر الوزراء السبعة أن تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا هو شرط ضروري لأمن قوي عبر الأطلسي.

سيادة أوكرانيا وأمن أوروبا

وقبيل الاجتماع، شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على أنه لن يكون هناك سلام عادل ومستدام في أوكرانيا من دون مشاركة الأوروبيين.

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واعتبر أن "إجبار أوكرانيا على الاستسلام سيكون بمثابة تكريس نهائي لقانون الأقوى ودعوة موجهة إلى جميع الطغاة لغزو جيرانهم والإفلات من العقاب"، بإشارة إلى أن الرئيس الأميركي يبدو كأنه يعمل على إنهاء الحرب على حساب أوكرانيا وحقوقها.

كما أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها الإسباني خوسيه مانويل الباريس بوينو أن أي قرار حول أوكرانيا لا يمكن اتخاذه "من دون أوكرانيا".

وقال الباريس بوينو: "نحن نتحدث عن بلد ذي سيادة وحكومة منتخبة ديمقراطيا. كذلك، لا يمكن اتخاذ أي قرار يؤثر على الأمن الأوروبي من دون أوروبا".

ترامب يتصل ببوتين

وأتى اجتماع الوزراء الأوروبيون الستة مع أوكرانيا بعد إجراء ترامب اتصالا مع بوتين أكد بعده الاتفاق على بدء محادثات فورية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مرجحا عقد اجتماع معه في السعودية للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

وفور الانتهاء من المكالمة، اتصل ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإبلاغه بفحوى المكالمة مع بوتين.

وقال زيلينسكي، من جانبه، إنه بحث مع نظيره الأميركي "فرص التوصل إلى سلام" في أوكرانيا.

وكان ترامب اعتبر أنه ليس من "العملي" منح أوكرانيا عضوية بالناتو أو استعادة أراضيها، لافتا إلى أنها قد تحتاج في مرحلة ما انتخابات جديدة.