حاملة الطائرات "هاري ترومان" تصطدم بسفينة قرب سواحل مصر

أعلنت البحرية الأميركية أن حاملة الطائرات "هاري ترومان" اصطدمت بسفينة تجارية في البحر المتوسط قبالة سواحل مصر، لكنها لم تتعرض لأضرار جسيمة ولم يسفر التصادم عن إصابات.

وقالت البحرية الأميركية -في بيان اليوم الخميس- إن حاملة الطائرات "هاري ترومان" اصطدمت بالسفينة "بشكتاش-إم" في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء خلال عملها قرب بورسعيد.

وأضاف البيان "لم يعرض التصادم حاملة الطائرات هاري إس. ترومان للخطر، إذ لم ترد تقارير عن حدوث تسرب مياه إلى داخلها أو وقوع إصابات. ولم تتأثر محركات الدفع وهي في حالة آمنة ومستقرة".

The Nimitz-class aircraft carrier USS Harry S. Truman (CVN 75) collided with the bulk carrier Besiktas-M off the coast of Egypt yesterday.

The Pentagon reports that the collision "did not endanger the Harry S. Truman." pic.twitter.com/mVKEAcabJa

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 13, 2025