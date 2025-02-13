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حاملة الطائرات "هاري ترومان" تصطدم بسفينة قرب سواحل مصر

USS Harry S. Truman transits the Mediterranean Sea
حاملة الطائرات "هاري ترومان" طولها 333 مترا وتضم طاقما من 5 آلاف فرد (رويترز)
13/2/2025

أعلنت البحرية الأميركية أن حاملة الطائرات "هاري ترومان" اصطدمت بسفينة تجارية في البحر المتوسط قبالة سواحل مصر، لكنها لم تتعرض لأضرار جسيمة ولم يسفر التصادم عن إصابات.

وقالت البحرية الأميركية -في بيان اليوم الخميس- إن حاملة الطائرات "هاري ترومان" اصطدمت بالسفينة "بشكتاش-إم" في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء خلال عملها قرب بورسعيد.

وأضاف البيان "لم يعرض التصادم حاملة الطائرات هاري إس. ترومان للخطر، إذ لم ترد تقارير عن حدوث تسرب مياه إلى داخلها أو وقوع إصابات. ولم تتأثر محركات الدفع وهي في حالة آمنة ومستقرة".

ويملك الجيش الأميركي حاليا 11 حاملة طائرات، وإذا تضررت إحداها وخرجت عن الخدمة فإن ذلك سيشكل عبئا على القوات البحرية، وفقا لوكالة رويترز.

وتعرضت سفينتان حربيتان للبحرية الأميركية لحادثين في منطقة آسيا والمحيط الهادي عام 2017، أسفرا عن مقتل 17 بحارا وأثارا تساؤلات بشأن تدريب قوات البحرية ووتيرة العمليات. وأحيل الأمر إلى الكونغرس وتم فصل عدد من الضباط.

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وتمثل حاملة الطائرات "هاري ترومان"، التي يبلغ طولها 333 مترا، مدينة على الماء بطاقمها المكون من 5 آلاف فرد. وتبلغ مساحة منصة الطيران فيها 4.5 أفدنة، ويمكنها أن تستوعب 90 طائرة.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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