جرحى بعملية دهس بميونخ وتعهد ألماني بترحيل المشتبه بتنفيذها

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس بترحيل طالب لجوء أفغاني يشتبه بتنفيذه عملية دهس بسيارة في ميونخ أوقعت 28 جريحا.

وقال شولتس أمام الصحفيين في فورت (جنوب) "لا يمكن لهذا المجرم أن يتوقع أي رحمة، يجب معاقبته وعليه أن يغادر البلاد"، منددا بـ"اعتداء مروع".

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به البالغ (24 عاما) اقترب حوالى الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي (9:30 بتوقيت غرينتش) الخميس بسيارته من طراز ميني كوبر من مظاهرة نظمت بدعوة من نقابة "فيردي" لقطاع الخدمات، وتجاوز عندها آلية للشرطة كانت تختتم الموكب واقتحم المتظاهرين داهسا عشرات منهم.

وأوقفت الشرطة السيارة بإطلاق النار مرة على الأقل وألقت القبض على الشاب المعروف لدى أجهزة الشرطة في قضايا مخدرات وسلب في المتاجر.

وأوردت وسائل الإعلام الألمانية أن الشاب يدعى "فرهاد ن" من مواليد كابل، ووصل إلى ألمانيا أواخر عام 2016. ورُفض طلبه اللجوء، لكنه كان يحظى بحماية ثانوية تقضي بتعليق ترحيله.

وتفيد الشرطة في آخر حصيلة عن سقوط 28 جريحا بينهم أطفال، إصابة العديد منهم "بالغة جدا" وبعضهم بين الحياة والموت.

وأشار رئيس حكومة بافاريا، ماركوس سودر، إلى "ظروف مماثلة" لاعتداء ماغديبورغ في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين قام لاجئ سعودي يعاني مشكلات نفسية بدهس حشد بسيارته في سوق لعيد الميلاد، موقعا 6 قتلى وحوالي 300 جريح.

وتقول السلطات المحلية إن الاعتداء لا يبدو على ارتباط بمؤتمر ميونخ للأمن الذي يفتتح الجمعة ويشارك فيه كما في كل سنة كبار مسؤولي الدفاع والدبلوماسية في العالم.

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وقتل 5 أشخاص وأصيب 200 آخرون، عندما اقتحم رجل بسيارته سوقا مزدحمة لعيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ وسط ألمانيا في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في حين قالت السلطات إن المشتبه به في العملية طبيب سعودي يقيم في ألمانيا منذ عام 2006.