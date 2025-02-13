ترامب يستبعد انضمام أوكرانيا للناتو والأوروبيون يردون

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب -الأربعاء- إنه لا يعتقد أن حصول أوكرانيا على عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) شيء عملي، مضيفا أن من غير المرجح أن تستعيد كييف كل أراضيها، بينما رد الأوروبيون بأنهم يجب أن يكونوا جزءا من أي مفاوضات في الشأن الأوكراني.

وناقش ترامب الحرب في أوكرانيا -يوم الأربعاء- في مكالمتين هاتفيتين مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أول خطوة كبيرة للرئيس الأميركي نحو الدبلوماسية في صراع وعد بإنهائه.

وقال ترامب إنه وبوتين يتوقعان الاجتماع مستقبلا، وربما في السعودية.

ووصف مكالمته مع بوتين بأنها محادثة جيدة، وقال إنها استمرت أكثر من ساعة.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني إن ترامب وزيلينسكي تحدثا عبر الهاتف لساعة تقريبا، بينما قال الكرملين إن مكالمة بوتين مع ترامب استمرت ما يقرب من ساعة ونصف الساعة.

وقال الكرملين إن بوتين وترامب اتفقا على الاجتماع، وإن الرئيس الروسي دعا نظيره الأميركي لزيارة موسكو.

وكانت هناك تكهنات بأن الزعيمين سيلتقيان في دولة ثالثة، حيث يُنظر إلى السعودية والإمارات كمكانين محتملين، بحسب مصادر روسية.

وشنت روسيا حربا على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022. وكانت قد ضمت شبه جزيرة القرم في 2014.

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رد أوروبي

في المقابل، رد بيان أوروبي مشترك أن دول الاتحاد الأوروبي ملتزمة باستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي.

وقال البيان الأوروبي إنه ينبغي أن يكون هدفنا المشترك وضع أوكرانيا في موقف قوة.

وأكد البيان أن أوروبا وأوكرانيا يجب أن يكونا جزءا من أي مفاوضات، مشيرا إلى استعداد الدول الأوروبية لمناقشة مستقبل أوكرانيا مع حليفهم الأميركي.