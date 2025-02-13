العبودية والتعويض عن الاستعمار.. أجندات بارزة في قمة الاتحاد الأفريقي

يناقش الرؤساء في قمة الاتحاد الأفريقي التي ستعقد في أديس أبابا يومي 15-16 فبراير/شباط الجاري ملفات تتعلق بالعبودية والاستعمار والأخطاء التاريخية التي فعلتها القوى الاستعمارية في القارة السمراء طيلة عقود من الزمن.

ويهدف القادة الأفارقة إلى توحيد الجهود للمطالبة بتعويضات الحقبة الاستعمارية ومناقشة جرائم الاستعباد والتمييز العنصري، والعبث بالمخزون التراثي والثقافي للقارة.

وتأتي هذه القمة بالتزامن مع ارتفاع الأصوات في عديد من دول بضرورة الاعتراف بالأخطاء التاريخية والعمل على إصلاحها من قبل الدول الاستعمارية.

كما تتزامن القمة مع المطالبة بالتعويض عن الانتهاكات والعمل على كتابة التاريخ وتحقيق السيادة عبر الاستقلال في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية.

دفع التعويضات

ووفقا لبيان صادر من من مديرية الاتصال في الاتحاد الأفريقي فإن القمة ستفتح تحت شعار "جبهة موحدة للنهوض بالعدالة ودفع التعويضات".

وأشار البيان إلى أن دفع التعويضات يمكن أن يساهم في معالجة المظالم التي واجهتها الشعوب الأفريقية طيلة القرون الماضية.

وأكد الاتحاد الأفريقي أن العدالة التعويضية يمكن أن تتحقق عبر العمل على العديد من المسائل المهمة مثل: التعويضات المالية، والاعتراف التاريخي، واستعادة الأراضي، والمساءلة الدولية، وكذا إصلاح السياسات واستعادة القطع الأثرية الثقافية المنهوبة.

إعلان

وقال رئيس المجلس الثقافي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي ويليام كارو إن مسألة المطالبة بالتعويض تتجاوز التعويضات المالية إلى الاعتراف للأجيال القادمة بما يمكنها من أن تعيش مستقبلا أكثر إشراقا.

وسبق للاتحاد الأفريقي أن انضم لمجموعة البحر الكاريبي عام 2023 للمطالبة بتشكيل محكمة خاصة بجرائم الاستعباد في حقبة الاستعمار، ومناقشة الشكل التي ستكون عليه التعويضات.

وقال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحد إن مناقشة التعويض ينبغي أن يواكب بمعالجة الإرث الاستعماري وقضايا العبودية، والتفاوت بين أفريقيا والدول الغربية الغنية.