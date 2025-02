اشتباكات الخرطوم تقترب من القصر الرئاسي وأوضاع مأساوية بمخيمات النازحين

اقتربت الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من القصر الرئاسي مع سماع انفجارات في قاعة الصداقة القريبة من القصر واحتدام المعارك قرب جسر سوبا شرق الخرطوم، وفي حين يعاني النازحون في المخيمات ظروفا معيشية قاسية، سقط عشرات القتلى والجرحى في هجوم لقوات الدعم السريع على مخيم زمزم بولاية شمال دارفور.

وقال مصدر عسكري للجزيرة إن قاعة الصداقة التي تبعد أقل من كيلومترين غرب القصر الرئاسي وسط الخرطوم شهدت انفجارات ضخمة نتيجة اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وبحسب المصدر فإن الجيش يعمل من أجل السيطرة على القاعة الخاضعة لسيطرة الدعم السريع إلى جانب بعض الأبنية والتقدم نحو القصر الرئاسي وسط الخرطوم، وقد شوهدت أعمدة دخان تتصاعد من القاعة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع وتيرة المعارك وسط الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع، بعد أيام من الهدوء الحذر، وكان الجيش خلالها يعمل على التقدم نحو العاصمة من الجنوب والشرق، عبر محور جياد وصولا إلى الباقير والمدخل الغربي لجسر سوبا ومحور شرق النيل وصولا إلى المدخل الشرقي للجسر.

من جهتها، قالت قوات الدعم السريع إن عناصرها يخوضون معارك ضد ما سمته "جيش الفلول"، في إشارة للجيش السوداني، في منطقة "عد بابكر"، أقصى شرق محلية شرق النيل بولاية الخرطوم.

على صعيد آخر، قالت المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين بالسودان إن مخيم زمزم للنازحين جنوبي مدينة الفَاشِر عاصمة ولاية شمال دارفور تعرض لهجوم من قبل قوات الدعم السريع بدأ منذ يوم الاثنين، وما زال مستمرا.

وأضافت المنسقية، في بيان، أن الهجوم على المخيم أدى لسقوط العشرات بين قتيل وجريح. ودانت المنسقية بأشد العبارات ما سمتها الجريمة البشعة في مخيم زمزم، والانتهاك الصارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.

من جهته قال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر إن قوات الدعم السريع صعدت من هجماتها ضد معسكرات النازحين في دارفور، بما في ذلك معسكر زمزم للنازحين، وأكد أن الحكومة تدين بشدة "الحوادث المأساوية المتكررة" التي يتعرض لها النازحون في معسكر زمزم وغيره من المواقع "من حرق وتدمير للممتلكات".

وطالب الإعيسر بتصنيف قوات الدعم السريع "كتنظيم إرهابي وفقا للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم مثل هذه الأفعال التي تهدد سلامة النازحين وكرامتهم الإنسانية"، وحث المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية "على تحمل مسؤولياتهم في التصدي لهذه الانتهاكات الخطيرة".

I am shocked by the attacks on Zamzam IDP camp and the blockages of escape routes, endangering the lives of civilians amid lack of treatment for the injured. IDPs are reportedly fleeing from Zamzam to other parts of Al Fasher, sheltering in open spaces & abandoned houses.

— Clementine Nkweta-Salami (@CNkwetaSalami) February 13, 2025