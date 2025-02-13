إعلام إسرائيلي: نتنياهو يحاول تعطيل الصفقة لكن الوسطاء سيصححون الوضع

تصدر مصير الأسرى المتبقين في قطاع غزة نقاشات الإعلام الإسرائيلي الذي تساءل عما إذا كان سيتم الإفراج عن أسرى جدد يوم السبت المقبل، بعد إعلان المقاومة تأجيل عمليات التسليم حتى إشعار آخر بسبب انتهاك إسرائيل لبنود الاتفاق.

ووفقا للمسؤول السابق الكبير في جهاز الشاباك عميت آسا، فإن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تزيد النار داخل إسرائيل، لأنها تدرك أن الإسرائيليين أصبحوا أداة الضغط الكبيرة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الوقت الحالي.

وقال آسا إن على إسرائيل أن تتعامل بذكاء لأن حماس لن تعيد كافة الأسرى بحلول ظهر السبت المقبل كما طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

محاولات نتنياهو تعطيل الصفقة

وتحدثت وسائل الإعلام عما قالت إنها محاولات من نتنياهو لتعطيل الصفقة وتلويحه بالعودة للحرب وعدم الانتقال إلى المرحلة من الاتفاق.

وقال ألون بن دافيد -محلل الشؤون العسكرية في قناة 13- إن حماس لن تلتزم بالصفقة أبدا عندما تستمع لنتنياهو وهو يتحدث عن عدم نيته التفاوض بشأن المرحلة الثانية وعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا في الموعد المتفق عليه.

لكن وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، قال إن حماس تريد مواصلة المفاوضات بشأن المرحلة الثانية، وإن الوسطاء لديهم ما يكفي من الوقت لإصلاح الوضع وترتيبه.