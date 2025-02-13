إحباط هجمات سيبرانية واسعة استهدفت أبراج الاتصالات في الكويت

قالت وزارة الداخلية الكويتية إن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أحبطت هجمات سيبرانية واسعة استهدفت أبراج الاتصالات في الكويت.

وأوضحت الوزارة في بيان على منصة إكس أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تمكنت من ضبط تشكيل عصابي دولي من الجنسية الصينية متورط في تنفيذ هجمات سيبرانية واسعة استهدفت بعض أبراج الاتصالات والمصارف في دولة الكويت.

وأضافت أن العصابة تمكنت من اختراق شبكات الاتصال وبثت رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف وشركات الاتصالات بغرض النصب والاحتيال، واستخدمت أجهزة إلكترونية متطورة ووسائل فنية لتحليل البيانات المخترقة بهدف سرقة بيانات الحسابات البنكية والاستيلاء على الأموال.

في إنجاز جديد لرجال الأمن في مكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحبط هجمات سيبرانية واسعة استهدفت أبراج الاتصالات في الكويت • ضبط تشكيل عصابي دولي من الجنسية الصينية تورط في الهجمات.

• قاموا بإرسال رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف… pic.twitter.com/eQPhdRiqy2 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) February 13, 2025

وقالت إنه من خلال أجهزة تتبع الإشارة، تم تحديد مصدر الإشارات المشتبه بها من قبل الفريق المختص، وتبين أنها صادرة من إحدى المركبات في منطقة الفروانية، حيث تم رصد المركبة واعتقال سائقها، وهو من الجنسية الصينية، كما تم ضبط الأجهزة الإلكترونية بحوزته، وبعد تفتيش مقر إقامته عثر على أجهزة إضافية ووسائل فنية تُستخدم في تحليل البيانت المخترقة.

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وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المتهم أقر بمشاركته مع آخرين في اختراق شبكات الاتصالات وإرسال رسائل احتيالية، وبعد البحث والتحري تم تحديد هويات باقي أفراد التشكيل العصابي وضبطهم، كما أظهرت نتائج الاستعلام عن طريق البصمة البيومترية أن هوياتهم الفعلية لا تتاطبق مع الهويات المستخدمة، مما كشف عن تورطهم في عمليات تزوير لإخفاء هوياتهم الحقيقية.

وأضافت الوزارة أن المتهمين أحيلوا إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.