كاتس يتوعد بحرب "مختلفة" وحماس تصف تصريحاته بالغبية

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس -اليوم الأربعاء- بالعودة إلى الحرب، في حين وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصريحاته بأنها "غبية"، مشيرة إلى أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدت إلى تنصل الاحتلال من التزاماته باتفاق وقف إطلاق النار.

وقال كاتس -بعد اجتماع مع الجيش- "إذا لم تفرج حماس عن الرهائن الإسرائيليين حتى يوم السبت، فإن أبواب الجحيم ستفتح عليهم، كما وعد الرئيس الأميركي".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن الحرب الجديدة في غزة "ستكون بكثافة مختلفة عن تلك التي سبقت وقف إطلاق النار، كما ستتيح تنفيذ خطة ترامب في غزة"، وفق قوله.

بدوره، قال القيادي في حماس سامي أبو زهري إن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن استئناف القتال "غبية وتافهة"، مشيرا إلى أن تصريحات ترامب "خلقت توترا وأدت إلى تنصل الاحتلال من التزاماته بالاتفاق".

وأضاف أبو زهري أن "تهديدات ترامب لا تخيفنا ولا قيمة لها"، مؤكدا أن مصر وقطر تبذلان جهودا كبيرة لإنجاح الاتفاق ودفع الاحتلال للوفاء بالتزاماته.

وأكد القيادي في حماس أن إدارة قطاع غزة "شأن فلسطيني ولا نقبل فرض إملاءات خارجية على شعبنا"، لافتا إلى أنهم ينظرون "بارتياح كبير" للمواقف الرسمية العربية بشأن رفض مخطط تهجير الفلسطينيين.

#متابعة: القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري:

"تهديدات ترمب لا تخيفنا ولا قيمة لها وتصريحات وزير الحرب الإسرائيلي بشأن استئناف القتال غبية وتافهة". pic.twitter.com/91D5td6GYX — فلسطين بوست (@PalpostN) February 12, 2025

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وقد استدعى الجيش الإسرائيلي قوات احتياط استعدادا لاحتمال استئناف القتال في غزة تحت ذريعة عدم التزام حماس بإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين السبت القادم، وهو ما يعني انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ نحو شهر.

ويترافق ذلك مع تصاعد الغضب لدى الفلسطينيين وفي الدول العربية من خطة الرئيس ترامب لسيطرة الولايات المتحدة على غزة ونقل الفلسطينيين إلى مناطق أخرى.

وكانت حركة حماس قالت إن مصر وقطر اللتين توسطتا مع الولايات المتحدة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني، كثفتا جهودهما لكسر الجمود، ووصل وفد من الحركة إلى القاهرة لمناقشة وقف إطلاق النار.

وقد توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكثر من مرة بأن إسرائيل "ستستأنف القتال بشدة إذا لم تلتزم حماس بالموعد المحدد"، قائلا إنه أعطى أوامر للجيش بحشد قوات داخل غزة وفي محيطها ليعلن الجيش بعد ذلك بوقت أنه ينشر قوات إضافية ويستدعي جنود احتياط.

وسبق أن هدد الرئيس ترامب بـ"فتح أبواب الجحيم" وإلغاء وقف إطلاق النار إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من غزة "دفعة واحدة بحلول الساعة 12 ظهرا يوم السبت" القادم.

وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام قال إن الاحتلال لم يلتزم ببنود الاتفاق، وعليه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل حتى إشعار آخر.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وجاء الاتفاق بعد أن ارتكبت إسرائيل بدعم عسكري أميركي، بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، حرب إبادة في غزة خلفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين ودمارا هائلا وسط مجاعة متفاقمة.