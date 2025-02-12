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عاجل | مصادر للجزيرة: الرئاسة السورية تكلف 5 رجال وسيدتين بأعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام

12/2/2025-|آخر تحديث: 12/2/202511:32 ص (توقيت مكة)

مصادر للجزيرة: الرئاسة السورية تكلف 5 رجال وسيدتين بأعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام

مصادر للجزيرة: المكلفون من الرجال هم حسن دغيم وماهر علوش ومحمد مستت ويوسف الهجر ومصطفى موسى

مصادر للجزيرة: السيدتان المكلفتان بأعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني هما هدى الأتاسي وهند قبوات

مصادر للجزيرة: اللجنة ستباشر عملها اليوم بالتحضير للمؤتمر الوطني والعمل على توجيه دعوات للمشاركين

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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