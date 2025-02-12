عاجل | مصادر للجزيرة: الرئاسة السورية تكلف 5 رجال وسيدتين بأعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام
12/2/2025-|آخر تحديث: 12/2/202511:32 ص (توقيت مكة)
مصادر للجزيرة: الرئاسة السورية تكلف 5 رجال وسيدتين بأعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام
مصادر للجزيرة: المكلفون من الرجال هم حسن دغيم وماهر علوش ومحمد مستت ويوسف الهجر ومصطفى موسى
مصادر للجزيرة: السيدتان المكلفتان بأعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني هما هدى الأتاسي وهند قبوات
مصادر للجزيرة: اللجنة ستباشر عملها اليوم بالتحضير للمؤتمر الوطني والعمل على توجيه دعوات للمشاركين
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة