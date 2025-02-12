سرايا القدس: مصير الأسرى مرتبط بسلوك نتنياهو سلبا أو إيجابا

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء إن مصير الأسرى الإسرائيليين مرتبط بسلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سلبا أو إيجابا.

وقال أبو حمزة الناطق العسكري لسرايا القدس إن الوقائع والأحداث المتتابعة منذ بدء عملية طوفان الأقصى وحتى اللحظة أثبتت أن الحل الوحيد لاسترداد الأسرى وعودة الاستقرار لا يتم إلا عبر صفقة التبادل.

وأكد أن المقاومة الفلسطينية "قامت بواجبها والتزاماتها على أكمل وجه، في الوقت الذي ترك العدو أسراه في دائرة الخطر والمجهول".

وحمل أبو حمزة حكومة الاحتلال "تبعات التنصل من التزاماته تجاه شعبنا المنكوب والخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدا أن "القاعدة الثابتة هي أننا ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار بكل حيثياته ما التزم به العدو".