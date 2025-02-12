رويترز: إقالة المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية

قال مسؤول في مكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية لوكالة رويترز -أمس الثلاثاء- إن المفتش العام للوكالة بول مارتن أقيل من منصبه.

تأتي الخطوة بعد يوم من إصدار مكتب المفتش العام، وهو هيئة رقابية حكومية مستقلة، تقريرا جاء فيه أن تحرك إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقليص موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وتعليق المساعدات أدى إلى شل قدرة الوكالة على إجراء أي إشراف مناسب على مساعدات غير منفقة بقيمة 8.2 مليارات دولار.

وكان ترامب قال -الجمعة- إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يجب أن "تغلق"، في تصعيد جديد لحملته على الوكالة الحكومية التي ذكرت تقارير أنها ستبقي فقط على 611 موظفا أساسيا فيها من أصل 10 آلاف.

وتوقفت المئات من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية -التي تغطي مساعدات منقذة للحياة بمليارات الدولارات في جميع أنحاء العالم- بعد أن أمر ترامب في 20 يناير/كانون الثاني الماضي بتجميد معظم المساعدات الخارجية الأميركية، قائلا إنه يريد ضمان توافقها مع سياسته "أميركا أولا".