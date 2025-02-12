حماس: الشعب الفلسطيني سيبقى ثابتا في أرضه

جددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضها تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة تحت ذريعة إعادة الإعمار.

ووصفت الحركة تصريحات ترامب بأنها عنصرية ودعوة للتطهير العرقي بهدف تصفية القضية الفلسطينية والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية الثابتة.

وقالت إن مخطط ترحيل الشعب الفلسطيني من غزة لن ينجح، وإنه سيواجَه بموقف فلسطيني وعربي وإسلامي موحّد يرفض كل مخططات التهجير.

وكان ترامب قال، في تصريحات خلال حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، إنه ملتزم بشراء قطاع غزة وامتلاكه، مدعيا أنه لم يبقَ شيء للعودة إليه في غزة وأنها غير آمنة مطلقا، في إشارة إلى الدمار الذي لحق بها جراء الغارات الإسرائيلية.

وفي 4 فبراير/شباط الجاري، كشف ترامب في مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة بعد تهجير كافة سكانه الفلسطينيين إلى دول أخرى.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.