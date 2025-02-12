توصيات داخل إسرائيل بمنع انهيار اتفاق غزة

نقل موقع والا الإسرائيلي عن مصادر مطلعة أن رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) أخبر مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) بضرورة بذل محاولات لإكمال المرحلة الأولى من الصفقة، وبإتاحة الفرصة أمام الوسطاء لحل الأزمة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف الموقع نقلا عن مصدر إسرائيلي أن عدم استكمال الصفقة يوم السبت المقبل يعد أمرا مخيفا، وأن هناك أملا في أن ينجح الوسطاء في إنقاذها.

وتابع أن إسرائيل طلبت من الدول الوسيطة أن تسعى لمنع حماس من تنفيذ تهديداتها بشأن الصفقة.

في السياق ذاته، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الحوار بين إسرائيل والوسطاء قائم وسط محاولات من مصر وقطر لمنع الصفقة من الانهيار.

وذكرت القناة عن مصدر إسرائيلي أنه إذا أطلقت حماس سراح 3 أسرى، فإن إسرائيل ستستمر في الصفقة بصيغتها الحالية.

وأوضح المصدر أن عدم وجود محادثات بشأن المرحلة التالية للاتفاق يعرض استمرار هذه المرحلة لخطر كبير.

في المقابل، قالت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك إن من يطلع على المعلومات الأمنية التي تتلقاها يفهم مخاطر الموافقة على صفقة تبادل الأسرى.

تهديدات نتنياهو

بدورها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر مسؤول قوله إن إعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة بعمليات عسكرية أصبحت أمرا معقدا وغير ممكن تقريبا.

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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه إذا لم تطلق حماس المحتجزين الإسرائيليين بحلول ظهر يوم السبت القادم، فإن وقف إطلاق النار سينتهي وسيعود الجيش إلى ما سماه "القتال العنيف حتى هزيمتها (حماس) نهائيا".

وجاء ذلك في تسجيل مصور بثه نتنياهو بعد اجتماع للكابينت ​​استمر أربع ساعات، وقبيل وصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى إسرائيل.

من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إنه يريد العبور نحو صفقة واحدة، مشيرا إلى إمكانية تدارك الأزمة مع حماس حتى السبت المقبل.

وأضاف أنه يجب الاستمرار في صفقة تبادل الأسرى الحالية، مشددا على أنه كان يتعين على نتنياهو إعادة جميع المحتجزين مرة واحدة.

وانتقد لبيد رافضي الصفقة، وقال إنهم يريدون إغراق إسرائيل في الدم والموت، وأضاف أن هذه أيضا طموحات حماس.

وقال: لا يعرف لماذا هناك من يستحسن أن يموت المخطوفون في الأسر بذريعة الحرب الأبدية.

وفي هذا السياق، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يعزز الدفاعات في غلاف غزة بوحدات خاصة وقوات مشاة خشية انهيار وقف إطلاق النار.

وأضافت القناة 13 أن الفرقة 162 تنتشر في شمال قطاع غزة، وفرقة غزة في الجنوب، موضحة أن الجيش يستعد لإعادة السيطرة على محور نتساريم في حال انهيار وقف إطلاق النار.