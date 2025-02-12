تهجير قسري جديد في الضفة الغربية وصمت دولي

تستمر إسرائيل في اتباع سياستها بتهجير الشعب الفلسطيني من منازلهم ومخيماتهم ومناطقهم، فبعد عملية عسكرية استمرت 15 شهرا أدت إلى تهجير سكان غزة من الشمال إلى الجنوب، تنتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام لممارسة هذا النهج في الضفة الغربية.

ووثّق ناشطون وحسابات فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر عمليات النزوح الجماعية لأهالي مخيم نور شمس في طولكرم.

هناك حرب تحدث في الضفة الغربية المحتلة 👇🏼 pic.twitter.com/ogFeAWA51I — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) February 11, 2025

وتداول الناشطون مقطعًا يظهر جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو يطالب عبر مكبرات الصوت سكان مخيم نور شمس بالخروج منه.

المشهد المنسي كالعادة إللي محدش يعرف عنه حاجه جيش الحتلال المجرم بيجبر أهالي مخيم نور شمس بالنزوح قسرًا .. يوميًا – الضفة بتتهجر في صمت مافيش اخبار ولا حتى حد بيتكلم عنهم .. اتكلموا عن إللي بيحصل في الضفة. pic.twitter.com/jlOFRTqrXA — 91,s 𓂆🇵🇸 (@SsedoOfficiaI) February 10, 2025

كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي عائلات على إخلاء منازلهم في مخيم الفارعة للاجئين في الضفة الغربية.

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وتعليقًا على مشاهد التهجير الجديدة، قال مغردون إن أهل فلسطين يعيشون حالة نزوح جديدة ونكبة جديدة تشهدها الضفة.

جنين، طوباس، طولكرم،

نزوح مستمر لعشرات الالاف من المواطنين وتدمير لبيوتهم وممتلكاتهم. #جنين#طولكرم pic.twitter.com/twltj3jKwa — 𓂆 Nur | نور (@DrNur2016) February 10, 2025

وتساءل البعض: ماذا تعرف عن النكبة الجديدة التي يترقبها أهلها والتي بدأت معالمها فعلا؟ وأضاف آخرون أن "المشهد المنسي كالعادة، والذي لا يتحدث عنه أحد، هو أن جيش الاحتلال المجرم يجبر أهالي مخيم نور شمس على النزوح قسرًا. الضفة تُهجر في صمت؛ لا توجد أخبار ولا حتى أحد يتحدث عنهم. تكلموا عن ما يحدث في الضفة".

وأشار ناشطون إلى أن مخيمات الضفة الغربية تُعاني من حملة تدمير واسعة تستهدف البنية التحتية ومنازل العائلات.

تهجير وتدمير.. جيش الاحتلال يواصل عدوانه على مدن وقرى شمال الضفة الغربية منذ 21 يناير الماضي، وسط دعواتْ فلسطينية واسعة بالضفة الغربية لإفشال مخططات التهجير وتصعيد المقاومة pic.twitter.com/Z2UPfYhnE9 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) February 11, 2025

ووثق فيديو حديث من مخيم جنين تدمير الآليات العسكرية المنازل دون اعتبار لوجود السكان بداخلها.

وفي إطار الواجب الإنساني، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عبر حسابها على فيسبوك إن طواقمها تواصل استقبال المواطنين وتهيئتهم للسكن في بيوت محبيهم وأقاربهم وأماكن ستحددها لهم لجنة الطوارئ، وذلك للتخفيف من معاناة العائلات في هذه الأوقات العصيبة في مخيم نور شمس.

Israeli occupation forces are forcing families out of their homes in al-Far'a refugee camp, as the Israeli military continues its assault on the camp for the eighth day in a row. pic.twitter.com/VJjPdmixSk — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) February 9, 2025

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وأدت العملية العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال في شمالي الضفة الغربية إلى تهجير أكثر من 49 ألف فلسطيني وتدمير 60% من المخيمات، بحسب ما أفادت به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).