ترامب يستقبل معلما أميركيا أفرجت عنه روسيا

سارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى استقبال مواطنه مارك فوغل الذي كان معتقلا في روسيا منذ 2021 وأفرج عنه أمس الثلاثاء، حيث حظي باستقبال حافل من ترامب في البيت الأبيض عقب عودته من موسكو بعد قضائه ثلاث سنوات ونصف السنة في السجن.

وفي القاعة الدبلوماسية بالبيت الأبيض حيث استقبله ترامب قال فوغل، (63 عاما) وكان يضع العلم الأميركي على كتفيه "أشعر أنني الرجل الأوفر حظا على وجه الأرض الآن. أنا مدرس من الطبقة المتوسطة يعيش الآن في عالم الأحلام".

وقال ترامب وهو يقف بجانب فوغل في غرفة الاستقبال الدبلوماسي في البيت الأبيض "يبدو لي أنه في حال جيدة للغاية".

واعتبر ترامب أن إطلاق سراح فوغل "قد يكون جزءا بالغ الأهمية" من إنهاء الحرب في أوكرانيا. وشكر ترامب وفوغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إطلاق سراحه.

وردا على سؤال بشأن شروط عملية التبادل هذه اكتفى ترامب بالقول إنّها كانت "عادلة للغاية ومعقولة للغاية".

وعندما سُئل ترامب عمّا تنازلت عنه الولايات المتحدة مقابل إطلاق سراح فوغل، قال "ليس كثيرا"، ووصف الإفراج عنه بأنه إظهار لحسن النية من جانب الروس.

وقال ترامب "حظينا بمعاملة رائعة جدا من روسيا. في الواقع، آمل أن تكون هذه بداية لعلاقة تمكننا من إنهاء الحرب في أوكرانيا ووقف قتل الملايين من الناس".

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وذكر ترامب أنه سيُطلق سراح شخص آخر اليوم الأربعاء، دون أن يحدد هويته. ووصف شروط إطلاق سراح فوغل بأنها "عادلة جدا".

وأضاف "سيتم إطلاق سراح شخص آخر اليوم الأربعاء"، لكنه لم يحدد هويته رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

التوقيت

وأُطلق سراح فوغل أمس بعد حجزه في روسيا منذ أغسطس /آب 2021 وكان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 14 عاما، في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى تحسين العلاقات مع موسكو في إطار مسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي زيارة غير معلنة إلى روسيا لمبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أُطلق سراح فوغل حيث توقف في موسكو لاصطحابه.

ونشر مبعوث ترامب لشؤون الرهائن آدم بولر صورة لفوغل، وهو من ولاية بنسلفانيا، على متن الطائرة عائدا إلى بلده.

وكانت الإدارة الأميركية أعلنت أنّ ترامب "تفاوض على تبادل يظهر النية الحسنة لدى الروس ويؤشّر إلى أنّنا على الطريق الصحيح لوضع حدّ للحرب الرهيبة والعنيفة في أوكرانيا"، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية عن شروط هذا التبادل.

وأكد محامي فوغل الروسي دميتري أوفسيانيكوف لوكالة الإعلام الروسية الرسمية إطلاق سراح موكله. كما قال لوكالة تاس "في الوقت الحالي، لا نعرف على أي أساس أُطلق سراحه.. عفو أم شيء آخر".

ونشرت الرئاسة الأميركية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" صورة لفوغل الذي كان مدرسا في مدرسة أميركية في موسكو وهو يترجّل من الطائرة، مرفقة إياها بعبارة "وعدنا ووفينا". وقال وبدا واضحا عليه التأثر، إنه يشعر بأنه "الرجل الأكثر حظا على وجه الأرض".

واعتُقل فوغل في مطار شيريميتييفو بموسكو في أغسطس /آب 2021 وبحوزته 17 غراما من الماريجوانا، و8 غرامات من زيت الحشيش كانت مخبأة في أغلفة للعدسات اللاصقة وفي سجائر إلكترونية في أمتعته".

وقضت محكمة في موسكو في يونيو/حزيران 2022 بسجن فوغل 14 عاما بعد إدانته بتهمة تهريب مخدرات.

وكان فوغل، قد أكّد أنّ الماريجوانا التي كانت بحوزته استخدامها طبّي، وقد وصفت له في الولايات المتحدة بعد خضوعه لجراحة في العمود الفقري.

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ولا تعترف موسكو بالاستخدام الطبي لهذا المخدر، الأمر الذي أكد فوغل أنه كان يجهله.

وأفادت السلطات الروسية أنه كان موظفا في السفارة الأميركية في موسكو ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية حتى مايو/أيار 2021.

وثمة خلاف كبير بين الولايات المتحدة وروسيا حول مواطنيهما المعتقلين في كلا البلدين، علما أن أكبر عملية تبادل بين الروس والدول الغربية منذ الحرب الباردة تمّت في أغسطس/ آب 2024.

وأفرجت موسكو في تلك العملية عن الصحفي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش والصحفية الروسية الأميركية ألسو كورماشيفا والجندي السابق في مشاة البحرية الأميركية بول ويلان.