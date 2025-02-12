مودي إلى واشنطن لـ"تجديد الود" مع ترامب

يبدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الأربعاء زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة حيث يستقبله غدا الخميس الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وبعد أن طور علاقة وثيقة مع ترامب خلال ولايته الأولى، يأمل مودي رئيس حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي في تجديد العلاقات الودية مع الرئيس الأميركي على خلفية توترات عالمية بشأن التجارة.

ومنذ توليه منصبه في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، لم يأت ترامب على ذكر الهند إلا نادرا لكن زيارة مودي للولايات المتحدة تأتي تزامنا مع فرض الملياردير الجمهوري رسوما جمركية جديدة مستهدفا دولا حليفة والصين.

ويوم تنصيب ترامب، قال مودي على "إكس" إنه "يتطلع إلى العمل بشكل وثيق مجددا" مع الرئيس الجديد. وفي مكالمة هاتفية بعد بضعة أيام، قال ترامب الذي أبدى رغبته في إعادة التوازن إلى الميزان التجاري للولايات المتحدة، لمودي إنه يريد إقامة علاقات تجارية "عادلة" بين البلدين.

تعزيز "كواد"

ويبدو أن التجارة والرسوم الجمركية والعلاقات مع روسيا والهجرة هي مصدر التوترات بين الجانبين. لكن الهند قدمت تعهدات تظهر حسن النية. على سبيل المثال، قبلت نيودلهي بإعادة 110 مهاجرين رحلتهم الولايات المتحدة بطائرة عسكرية أميركية.

إعلان

كما سيناقش الزعيمان تعزيز "كواد"، وهو تحالف أمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يضم أيضا اليابان وأستراليا. ومن المقرر أن تستقبل الهند في وقت لاحق من العام زعماء هذه المجموعة.

ودعي وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار إلى حضور حفلة تنصيب ترامب، كما استقبله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لحضور اجتماع مع نظرائه في "كواد".

وكانت زيارة مودي الأخيرة إلى الولايات المتحدة في يونيو/حزيران 2023 حيث استقبله الرئيس جو بايدن آنذاك بحفاوة كبيرة.

تقارب

وبكثير من المودة، أظهر ناريندرا مودي ودونالد ترامب علاقتيهما المتينتين خلال الولاية الأولى للملياردير الأميركي في البيت الأبيض، بين عامَي 2017 و2021.

وزاره مودي مرتين، كما استقبل الزعيم الهندي دونالد ترامب في زيارة دولة عام 2020 حين شارك في تجمع كبير في ولاية غوجارات، حيث يتحدر مودي.

وخلال مكالمة هاتفية أخيرا مع رئيس الوزراء الهندي، رأى ترامب أنه "من المهم أن تزيد الهند مشترياتها من المعدات العسكرية الأميركية"، وفقا للبيت الأبيض.

وتعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للهند، مع عجز تجاري قدره 50 مليار دولار لصالح الهند. كما بلغ إجمالي تجارة السلع والخدمات الهندية الأميركية نحو 190.1 مليار دولار في عام 2023.

ووفقًا لوزارة الشؤون الخارجية الهندية، بلغت قيمة الصادرات الأميركية إلى الهند ما يقرب من 70 مليار دولار والواردات 120 مليار دولار.

وتعتمد الهند على روسيا في نحو 60٪ من معداتها الدفاعية، لكن الحرب في أوكرانيا زادت من الشكوك في الإمدادات المستقبلية، وكانت نيودلهي تتطلع أكثر إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا وغيرها.

وستسمح صفقة أبرمت أخيرًا لشركة جنرال إلكتريك ومقرها الولايات المتحدة بالشراكة مع شركة هندوستان أيرونوتيكس ومقرها الهند لإنتاج محركات نفاثة للطائرات الهندية في الهند وبيع طائرات بدون طيار مسلحة مصنوعة في الولايات المتحدة.