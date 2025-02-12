ترامب يبحث مع بوتين وزيلينسكي وقف الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وناقشا وقف الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأوضح ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) أنه اتفق مع بوتين خلال اتصال هاتفي على الرغبة في وقف دائرة القتل في حرب روسيا وأوكرانيا.

وقال "ناقشت مع نظيري الروسي هاتفيا قضايا أوكرانيا والشرق الأوسط والطاقة والذكاء الاصطناعي والدولار.. واتفقنا على بدء فرق التفاوض الخاصة بأوكرانيا، وسنبدأ التواصل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإبلاغه بالاتصال".

وكشف الرئيس الأميركي أنه طلب من وزير الخارجية ومدير الاستخبارات ومستشار الأمن القومي قيادة المفاوضات التي قال "أشعر بأنها ستنجح".

وفي روسيا، قال الكرملين إن بوتين وترامب تحدثا عبر الهاتف لمدة ساعة ونصف تقريبا اليوم الأربعاء، واتفقا على عقد لقاء، وذلك في أول اتصال مباشر معلن لبوتين مع رئيس أميركي منذ فبراير/شباط 2022.

كما قال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال إنه تحدث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال "كانت المحادثة جيدة جدا. إنه يريد صنع السلام شأنه شأن الرئيس بوتين".

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وفي كييف، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى محادثة مهمة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب وناقشا إعداد وثيقة بشأن الأمن والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف على موقع إكس للتواصل الاجتماعي "تحدثنا لفترة طويلة عن فرص تحقيق السلام وناقشنا استعدادنا للعمل معا.. والقدرات التكنولوجية لأوكرانيا".

وقال زيلينسكي إن ترامب أبلغه أيضا بمكالمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب مرارا إنه سينهي الحرب في أوكرانيا سريعا، ووصف الحرب الدائرة في أوكرانيا بأنها "سخيفة"، مهددا موسكو بعقوبات اقتصادية جديدة إذا لم توافق على إجراء مفاوضات.

ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب بعد 24 ساعة من توليه منصبه، لكن مساعديه ذكروا بعد ذلك أن التوصل إلى اتفاق قد "يستغرق شهورا".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعدّه كييف تدخلا في شؤونها.