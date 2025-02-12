تفاصيل أول مكالمة بين ترامب وبوتين بشأن أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه اتفق مع نظيره الروسي الروسي فلاديمير خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء على الرغبة في وقف دائرة القتل في حرب روسيا وأوكرانيا.

وأضاف في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) "ناقشت مع نظيري الروسي هاتفيا قضايا أوكرانيا والشرق الأوسط والطاقة والذكاء الاصطناعي والدولار.. واتفقنا على بدء فرق التفاوض الخاصة بأوكرانيا وسنبدأ التواصل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإبلاغه بالاتصال".

وكشف الرئيس الأميركي أنه طلب من وزير الخارجية ومدير الاستخبارات ومستشار الأمن القومي قيادة المفاوضات التي قال "أشعر أنها ستنجح".

وفي روسيا، قال الكرملين إن بوتين وترامب تحدثا عبر الهاتف لمدة ساعة ونصف تقريبا اليوم الأربعاء واتفقا على عقد لقاء، وذلك في أول اتصال مباشر معلن لبوتين مع رئيس أميركي منذ فبراير/ شباط 2022.

وقال ترامب مرارا إنه سينهي الحرب في أوكرانيا سريعا، ووصف الحرب الدائرة في أوكرانيا بأنها "سخيفة"، مهددا موسكو بعقوبات اقتصادية جديدة إذا لم توافق على اجراء مفاوضات.

ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب بعد 24 ساعة من توليه منصبه، لكن مساعديه ذكروا بعد ذلك أن التوصل إلى اتفاق قد "يستغرق شهورا".

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ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعدّه كييف تدخلا في شؤونها.