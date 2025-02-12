بوتين يجري أول اتصال مع الشرع

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع الرئيس السوري أحمد الشرع العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال أول اتصال بينهما في أعقاب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال الكرملين، في بيان، إن بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الشرع، وتمنى له النجاح في مهام القيادة الجديدة بسوريا، مؤكدا أن المحادثة الهاتفية كانت "بناءة".

وذكر البيان أن الاتصال تخللته مشاورات شاملة حول الوضع الحالي في سوريا، وأن روسيا تدعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأكد الكرملين على أهمية تنفيذ مجموعة من التدابير لتطبيع الأوضاع في سوريا بشكل مستدام، وتكثيف الحوار السوري الداخلي بمشاركة مختلف المكونات والقوى السياسية.

ووفقا للبيان، فقد أكد بوتين عزمه تقديم المساعدة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، بما في ذلك توفير المساعدات الإنسانية.

ولفت الكرملين إلى أن الزعيمين بحثا أيضا التعاون بين روسيا وسوريا في مجالات التجارة والاقتصاد والتعليم، لافتا إلى ضرورة مواصلة مثل هذه الاتصالات لتطوير التعاون الثنائي.

وفي بيان للرئاسة السورية دعا بوتين وزير الخارجية السوري أحمد الشيباني لزيارة موسكو، وأكد وجوب رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

إعلان

وأبدى بوتين -وفق الرئاسة السورية- استعداد بلاده لإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها مع النظام السوري السابق.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، أكد في وقت سابق ضرورة رفع العقوبات التي فرضها الغرب على سوريا.

وقد التقى ميخائيل بوغدانوف بالشرع في دمشق الشهر الماضي، وسط تقارير عن سعي روسيا للاحتفاظ بقاعدتيها العسكريتين بسوريا، في ظل دعوة السلطات السورية الجديدة موسكو إلى "تصحيح أخطاء الماضي".

كما نقلت رويترز، يومها، عن مصدر سوري مطلع على المحادثات التي جرت في دمشق بين المسؤولين السوريين والوفد الروسي، أن الشرع طلب تسليم بلاده الرئيس المخلوع بشار الأسد، ومساعديه المقربين الموجودين في روسيا.

ونقلت الوكالة أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف رفض التعليق عما إذا كان جرى طرح هذا الطلب خلال الاجتماع حينها.

وقد تعرّضت روسيا لانتقادات عدة إثر تدخلها العسكري في سوريا اعتبارا من 2015 إلى جانب حليفها الأسد، الذي أعلنت موسكو وجوده لديها بعد مغادرته سوريا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.