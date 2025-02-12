برنامج الأغذية العالمي يعلن وفاة موظف احتجزه الحوثيون باليمن

قال برنامج الأغذية العالمي إن أحد موظفيه توفي بينما كان محتجزا بشمال اليمن، حيث دأبت الأمم المتحدة على مناشدة جماعة الحوثي اليمنية إطلاق سراح موظفيها الذين تحتجزهم.

ولم يحدد البرنامج في بيان أصدره أمس الثلاثاء متى أو كيف توفي الموظف "أحمد" الذي قال البرنامج إنه احتُجز في 23 يناير/كانون الثاني مع 6 آخرين.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوفاة الموظف، داعيا إلى إجراء تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن الأمر.

وقال في بيان إن "الظروف المحيطة بهذه المأساة المؤسفة لا تزال غير واضحة، وتسعى الأمم المتحدة بشكل عاجل إلى توضيحات من سلطات الأمر الواقع الحوثية".

وطالب غوتيريش مجددا بالإفراج فورا عن "عشرات" من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وبعثات دبلوماسية يحتجزهم الحوثيون "تعسفيا"، بعضهم منذ سنوات عديدة.

وأعلن البرنامج الأممي عبر حسابه على موقع إكس "وفاة" أحد موظفيه، قائلا إنه "واحد من 7 موظفين محليين احتجزتهم السلطات المحلية تعسفا منذ 23 يناير/كانون الثاني" الماضي.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية أوقفت جميع عملياتها في صعدة باليمن أول أمس الاثنين بعد احتجاز السلطات الحوثية مزيدا من موظفيها.

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حزن وغضب

وكتبت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين على موقع إكس "أشعر بالحزن والغضب إزاء الخسارة المأساوية لعضو فريق برنامج الأغذية العالمي أحمد الذي فقد حياته أثناء احتجازه تعسفيا في اليمن. لعب أحمد، الذي كرس نفسه للعمل الإنساني وهو أب لطفلين، دورا مهما في مهمتنا لتقديم مساعدات غذائية منقذة للحياة".

وفي أواخر يناير/كانون الثاني، أعلنت الأمم المتحدة أن الحوثيين اعتقلوا 7 موظفين جدد، ثمّ تم تعديل العدد إلى 8، ليُضافوا بذلك إلى عشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة الذين اعتقلوا منذ يونيو/حزيران 2024.

وبرّر الحوثيون اعتقالات جرت في يونيو/حزيران باكتشاف "شبكة تجسّس أميركية إسرائيلية" تعمل تحت غطاء منظمات إنسانية، وهي اتهامات رفضتها الأمم المتحدة بشدة.

ويعاني اليمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بعد عقد من الحرب الأهلية، ويحتاج نحو ثلثي سكانه البالغ عددهم 34 مليون نسمة إلى المساعدة.

ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليون شخص في اليمن، أو نحو 47% من السكان، في عام 2023.