بالخريطة التفاعلية.. ما تفاصيل المعارك في الخرطوم؟

تدور أبرز المعارك التي يشهدها السودان في العاصمة الخرطوم ومحيطها، حيث يسعى الجيش السوداني إلى استكمال سيطرته على بقية المناطق وخاصة القصر الرئاسي والخرطوم بحري وجسر سوبا الإستراتيجي.

وفي آخر التطورات، بث الجيش السوداني بيانات تؤكد تقدم قواته في أكثر من محور بالقرب من القصر الرئاسي وبعض المناطق الإستراتيجية في العاصمة. وفي المقابل أعلنت قوات الدعم السريع أنها تخوض معارك ضارية مع قوات الجيش في الخرطوم.

وبثت قناة الجزيرة خريطة تفاعلية تظهر تفاصيل المعارك التي يخوضها الجيش السوداني مع قوات الدعم السريع في الخرطوم ومحيطها.

وفيما يتعلق بمعارك القصر الرئاسي، أعلن الجيش السوداني أن قواته تحركت من معاقله في المقرن باتجاه القصر الرئاسي الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع منذ الأيام الأولى للحرب.

ويأتي ذلك، بينما تسعى قوات الجيش السوداني إلى استكمال السيطرة على وسط العاصمة الخرطوم.

وبالتزامن مع المعارك حول القصر الرئاسي، تقوم قوات الجيش السوداني بمحاصرة منطقة كافوري في الخرطوم بحري، وهي من المعاقل الكبرى لقوات الدعم السريع، حيث خضعت لسيطرتها منذ أبريل/نيسان 2023، وتعد واحدة من أغنى مناطق العاصمة، ويسكنها نحو مليون نسمة.

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كما تجري المعارك أيضا في جنوب الخرطوم، ويقول الجيش إنه يخوض معارك ضارية مع قوات الدعم السريع من أجل السيطرة على جسر سوبا الإستراتيجي، والذي يصل مناطق شرق النيل بمناطق غرب الخرطوم.

وبالنسبة لولاية الجزيرة (وسط)، فقد أعلنت قوات الجيش السوداني أنها طردت في وقت سابق قوات الدعم السريع من مدينة جياد الصناعية، مما يعني أن الجيش قد بسط سيطرته على كل مدن ولاية الجزيرة ما عدا بلدات وقرى شمال مدينة جياد حتى الخرطوم.

ويذكر أنه في 11 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الجيش السوداني دخوله ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة بعد نحو عام من فقدانها لصالح قوات الدعم السريع.

ووفقا لمحللين، فإن التقدم الذي يحرزه الجيش السوداني في الخرطوم ومحيطها يعود لاستحواذ الجيش على سلاح الجو واستخدامه للطائرات المسيّرة في معاركه مع قوات الدعم السريع.

ويخوض الجيش والدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلفت آلاف القتلى، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، كما شردت الملايين ودمرت البنى التحتية الهشة أساسا في السودان.