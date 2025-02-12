الاحتلال يبعد 3 أسرى محررين عن مدينة القدس

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إبعاد 3 أسرى محررين عن مدينة القدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس إن "وزير داخلية الاحتلال "موشيه أربيل" أصدر قرارا تعسفيا بإبعاد 3 فلسطينيين عن مدينة القدس وهم: زينة بربر ومحمد أبو الهوى وتسنيم عودة".

ووفق مصادر مقدسية فإن المبعدتين تحررتا في صفقة "طوفان الحرية" ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

✅ حركة المقاومة الإسلامية- حماس: ▪️إنَّ قرار الاحتلال بترحيل الأسيرة تسنيم عودة، والأسير محمد أبو حلوة، والمحررة زينة بربر – التي أُفرج عنها في صفقة طوفان الأقصى – مع أفراد عائلاتهم من مدينة القدس، هو قرارٌ همجيٌّ جائر، يندرج ضمن سياسة حكومة الاحتلال المتطرفة التي تسعى لإفراغ… — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 12, 2025

ونددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان، بإبعاد الأسرى المحررين، وقالت إن قرار ترحيلهم "قرار همجي جائر، يندرج ضمن سياسة حكومة الاحتلال المتطرفة التي تسعى لإفراغ المدينة المقدسة من أهلها، واستكمال مخطط التهويد والتوسع الاستيطاني".

وحذرت من "استمرار نهج الاحتلال في استهداف المقدسيين، وما يمارسه بحقهم من ملاحقة وقمع وإبعاد، إلى جانب سياسة هدم المنازل".

إعلان

ويأتي قرار إبعاد الثلاثة عن مدينة القدس، في خضم حملة إبعادات لفلسطينيين عن المسجد الأقصى وأحياء في القدس.

ووفق محافظة القدس فقد صدرت قرارات إبعاد لتسعة مقدسيين على الأقل خلال فبراير الجاري، بينهم 3 أسرى محررين في صفقة التبادل وصحفي أبعدوا عن المسجد الأقصى.

وأشارت إلى إبعادات عن مناطق محددة بالقدس، كما حصل مع مالكي المكتبة العلمية محمود وأحمد منى اللذين اعتقلا الأحد وأفرج عنهما الثلاثاء، شريطة الحبس المنزلي لمدة 5 أيام، وإبعادهما عن المكتبة لمدة 20 يوما.