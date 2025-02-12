الاحتلال ينذر بإخلاء نور شمس وينسحب من مخيم الفارعة

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، الفلسطينيين بإخلاء مخيم نور شمس للاجئين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في حين انسحب من مخيم الفارعة في مدينة طوباس.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي وعبر مكبرات الصوت أنذر الفلسطينيين بإخلاء منازلهم في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وأشار الشهود إلى أن ذلك يأتي على وقع مواصلة الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية لليوم الرابع بالمخيم، وسط إطلاق متواصل للرصاص الحي.

وبين الحين والآخر، يسمع دوي انفجارات في مخيم نور شمس لم يعرف بعد مصدره، وفق الشهود.

ويُخضِع الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين لتفتيش وتحقيق قبل السماح لهم بالنزوح من المخيم.

ويتجه الفلسطينيون النازحون من مخيم نور شمس نحو 3 مسارات: الأول باتجاه الغرب حيث مدينة طولكرم، والثاني شرقا نحو بلدة عنبتا، والثالث جنوبا إلى ضاحية ذنابة الملاصقة للمخيم.

والثلاثاء، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن إسرائيل هجّرت قسريا نحو 38 ألف فلسطيني من محافظتي جنين وطولكرم شمال الضفة جراء العملية العسكرية المتواصلة.

الاحتلال يخطر أهالي مخيم نور شمس بالاخلاء وترك المنازل pic.twitter.com/VBMwQbOfhJ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 12, 2025

الانسحاب من مخيم الفارعة

في هذه الأثناء، سحب الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، قواته كاملة من مخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين بمحافظة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد 11 يوما من اقتحامه، وفرض منع الحركة والتنقل فيها.

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وخلف جيش الاحتلال دمارا كبيرا في البنية التحتية ومنازل الفلسطينيين.

في المقابل، أفادت مصادر للجزيرة باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ونشرت منصات محلية فلسطينية مشاهد توغل آليات الاحتلال في مخيم العروب بمدينة الخليل شمالي الضفة الغربية، ضمن العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في مخيمات الضفة ومدنها في الأسابيع الأخيرة.

وأظهرت المشاهد بدء جرافات الاحتلال بهدم منزل في مدخل المخيم، إضافة إلى احتجاز قوات الاحتلال عددا كبيرا من الفلسطينيين.

كما دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المركز الصحي التابع لوكالة الأونروا في مخيم العروب، ودمرت بعض محتوياته.

من الدمار الكبير في مخيم الفارعة بعد انسحاب الاحتلال بعد 11 يوما من العدوان. pic.twitter.com/R8qwD5LtTb — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 12, 2025

مواصلة العدوان في الضفة

وفي الإطار ذاته، يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في محافظتي طولكرم وجنين.

في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عدوانا عسكريا على شمال الضفة استهله بمدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما ما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ثم وسّع الجيش الإسرائيلي عدوانه إلى مدينة طولكرم في 27 يناير/كانون الثاني، حيث قُتل 5 فلسطينيين، وكان بدأ في 2 فبراير/شباط الجاري عملية أخرى في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس، لينسحب بعد 7 أيام من طمون، وبعد 11 يوما من مخيم الفارعة.

ووسع الجيش الإسرائيلي فجر الأحد عدوانه ليشمل مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم.

ويُسمع في المخيمات المستهدفة دوي تفجيرات وأصوات رصاص، والجيش الإسرائيلي لا يزال يدفع بمزيد من قواته وسط أعمال تجريف وتدمير وتفجير، وحركة نزوح مستمرة من مخيمات شمالي الضفة إلى القرى المجاورة.