أخبار|سوريا

الشيباني: حكومة جديدة الشهر المقبل تراعي التنوع بسوريا

Speaking on the sidelines of the World Government Summit in Dubai, Syria's Foreign Minister says his country will have a new government next month. "The government that will be launched on the 1st of March will represent the Syrian people as much as possible and take its diversity into account. We want the Syrian people to have trust in it," Asaad al-Shaibani tells a mediator at the summit. IMAGES AND SOUNDBITES
الشيباني أكد أن الشعب السوري شريك في التغيير (الفرنسية)
12/2/2025

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الأربعاء أن حكومة جديدة في بلاده ستتشكل مطلع الشهر المقبل، لافتا إلى أن التعديلات التي جرت خلال الشهرين الماضيين كانت منبثقة عن مختلف التشاورات السورية.

وفي لقاء حواري على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي، قال الشيباني إن "الحكومة الجديدة التي ستطلق في الأول من آذار/مارس المقبل ستكون ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه، ونريد أن يشعر الشعب السوري بالثقة تجاهها".

وأكد الشيباني أن الشعب السوري "شريك في التغيير"، مضيفا أن "جميع التغييرات والتعديلات التي أجريناها خلال الشهرين الماضيين في مسألة خارطة الطريق السياسية كانت منبثقة ومستلهمة من التشاورات مع الجاليات القادمة من الخارج وأيضا من المجتمع المدني في الداخل".

وقد كلّفت الإدارة السورية، بعد يومين من إطاحتها بالرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، محمد البشير بتولي رئاسة حكومة تصريف الأعمال حتى الأول من مارس/آذار.

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وفي 29 يناير/كانون الثاني ترأس أحمد الشرع بقصر الشعب في دمشق اجتماعا موسعا تقرر فيه أن يتولى الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية وإلغاء العمل بدستور سنة 2012، إضافة إلى حل الجيش وأجهزة أمن العهد السابق فضلا عن حل حزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود.

المصدر : وكالات

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