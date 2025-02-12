الجيش السوداني يهاجم مواقع الدعم السريع في الخرطوم

قالت مصادر ميدانية للجزيرة إن الجيش السوداني شن هجوما صباح اليوم الأربعاء على مواقع الدعم السريع في وسط الخرطوم وشرق النيل شرقي الخرطوم.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش انطلق من قواعده بالمقرن نحو وسط الخرطوم ومحيط القصر الرئاسي بغية استعادته من قوات الدعم السريع التي تسيطر على القصر الرئاسي منذ أيام الحرب الأولى.

في الأثناء، قال مصدر ميداني للجزيرة إن قوة النخبة التابعة للجيش انتشرت في عدة أحياء بشرق النيل منها حي النسيم والحاج يوسف.

استعادة مدينة جياد

ومساء أمس الثلاثاء، أعلن الجيش استعادته السيطرة على مدينة جياد شمالي ولاية الجزيرة (وسط)، آخر مدن الولاية الواقعة على بعد 50 كيلومترا جنوبي العاصمة الخرطوم، بعدما كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب يوم 15 أبريل/نيسان 2023.

وبذلك، يكون الجيش قد بسط سيطرته على كل مدن ولاية الجزيرة ما عدا بلدات وقرى شمال مدينة جياد حتى الخرطوم.

وخلال الأسبوعين الماضيين، تقدم الجيش وسيطر على مدن الحصاحيصا ورفاعة والكاملين وأبوقوتة بولاية الجزيرة.

وفي 11 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الجيش السوداني دخوله ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة بعد نحو عام من فقدانها لصالح قوات الدعم السريع.

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ولاحقا أقر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في تسجيل صوتي، بفقدان السيطرة على ود مدني، لكنه اعتبر ذلك "مجرد خسارة لجولة وليس للمعركة".

ويخوض الجيش والدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، في حين قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.