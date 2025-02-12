الدويري: الخناق يضيق على مقاومي الضفة الغربية لكنهم سيواصلون العمل

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن العملية الإسرائيلية الجارية شمال الضفة الغربية لا تستهدف المخيمات في حد ذاتها، بل تستهدف أحفاد من تم تهجيرهم من المدن الفلسطينية عام 1948.

وأضاف -في تحليل للمشهد العسكري- أن جوهر العملية سياسي بامتياز، لكنه مدعوم من داخل الجيش الإسرائيلي وتحديدا من القادة الذين هم أبناء مستوطنين بالأساس.

وتختلف هذه العملية عن سابقاتها بسبب التوافق السياسي والعسكري والدعم الأميركي المعلن لضم الضفة، كما يقول الدويري، الذي أشار إلى أن إسرائيل تهاجم المخيمات تحديدا لأنها تضم أبناء من تم تهجيرهم وقت النكبة، مما جعلهم وقود المقاومة بالضفة.

ومع ذلك، يرى الدويري أن الظروف بدأت تضيق بشكل كبير على المقاومة بسبب هذا التوافق الإسرائيلي الأميركي على ابتلاع الضفة، فضلا عن محدودية الإمكانات.

لكن هذه المحدودية لا تعني غياب المقاومة التي هي عبارة عن مجموعات شبابية صغيرة تتعامل ببنادق خفيفة وحشوات يدوية، فضلا عن صعوبة عملية الملاحقة داخل المخيمات بسبب ضيق شوارعها.

كما أن الطبيعة الجغرافية الضيقة للمخيمات تجعل العمل العسكري داخلها أمرا صعبا، وهو ما دفع قوات الاحتلال لتوسيع الشوارع المهمة بالمخيمات وهدم البيوت وتدمير البنية التحتية حتى تكون قادرة على العمل.

توسيع العملية العسكرية

وتواصل إسرائيل عملية "السور الحديدي" التي بدأتها في مدن ومخيمات شمال الضفة، حيث يجري اقتحام ودهم مخيمات في جنين وطولكرم وطوباس واليامون.

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وبدأت إسرائيل تخصيص كتيبة ثابتة أو شبه ثابتة لكل مخيم من هذه المخيمات، حتى تكون قادرة على الوجود الدائم والتدخل السريع، كما قال محمود الكن في توضيح للمشهد العملياتي على الأرض.

وتستهدف العملية مخيمات شمال الضفة وقد أجبرت نحو 40 ألفا على مغادرة بيوتهم قسرا. وقد أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن الاحتلال يعيد مشهد غزة في الضفة وأن العملية ربما تمتد لمزيد من المخيمات.