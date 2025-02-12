الاحتلال يعزز قواته بجنين ويبحث تخصيص كتيبة في طولكرم ونور شمس

أصيب عدد من الفلسطينيين، مساء الثلاثاء، جراء اعتداء قوات الجيش الإسرائيلي عليهم بالضرب في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بينما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية إلى مدينة جنين ومخيمها في ظل أنباء عن تخصيص الجيش كتيبة للعمل المتواصل في مخيمي طولكرم ونور شمس.

فقد قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني -في بيان- إن طواقمها نقلت إلى المستشفى 6 إصابات جراء الاعتداء بالضرب، مشيرة إلى أنها تسلمت المصابين من الجيش الإسرائيلي على حاجز الجلمة العسكري شمال مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

كما واصل الجيش الإسرائيلي تهجير السكان من منازلهم في المخيم المحاصر، وحوّل بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية ونقاط مراقبة.

وأقام الجيش الإسرائيلي سواتر ترابية في شارع المحطة ومنع المواطنين من التنقل في المنطقة. يأتي ذلك في ظل مواصلة الجيش تدمير المرافق العامة وشبكات المياه والكهرباء.

من جهة ثانية، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر أمني قوله إنه إذا تم تنفيذ مخطط طولكرم، فمن المتوقع أن تبقى قوات الجيش بشكل دائم في مخيمي طولكرم ونور شمس للاجئين خلال الأشهر المقبلة على الأقل.

وأضاف المصدر أنه ستكون لهذا القرار تداعيات عملياتية وسياسية ومدنية كبيرة جدا، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي يحاول بهذه الطريقة منع قدرة الكتائب المسلحة على التعافي.

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كتيبة دائمة

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد كشفت في وقت سابق عن دراسة لقيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي تبحث تخصيص كتيبة للعمل بشكل دائم في مخيمي طولكرم ونور شمس لعدة أشهر.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات عزون شرق قلقيلية، والظاهرية جنوب الخليل، وعنبتا ورامين شرق طولكرم، وعوريف وبيتا جنوب نابلس وبلاطة البلد شرقها، وبيتونيا غرب رام الله وبلدة كوبر شمالها، كما شنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

بدورها، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن وحدات خاصة إسرائيلية اعتقلت الشاب المصاب محمد مجلي بعد محاصرته لعدة ساعات في منزل ببلدة كفر اللبد.

وذكرت قناة الأقصى الفضائية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الصوت باتجاه منازل المواطنين في بلدة أبو ديس شرقي القدس.

وجنوبي الضفة الغربية، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن 3 مواطنين أصيبوا جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في مخيم العروب (شمال مدينة الخليل).

وقالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين واعتدت عليهم بعد دهم منازلهم في مخيم العروب.