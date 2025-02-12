إيران تغلق المدارس والإدارات الحكومية وسط موجة برد قاسية

أغلقت إيران الأربعاء المدارس والإدارات الحكومية في العاصمة طهران وفي أكثر من 20 من محافظاتها الـ31 لتوفير الطاقة، في وقت تجتاح فيه موجة برد البلاد.

وذكرت وكالة مهر للأنباء أنه "بسبب البرد الشديد والصقيع وتساقط الثلوج والحاجة إلى خفض استهلاك الطاقة، أغلقت الإدارات الحكومية والمدارس في العديد من المحافظات" منها البرز وفارس وهمدان وأصفهان وكردستان ويزد.

وذكر التلفزيون الرسمي أن درجات الحرارة انخفضت إلى 19 درجة مئوية تحت الصفر ليلا في مدينة همدان، ما يجعلها أبرد عاصمة إقليمية.

وحذّرت توقعات الأرصاد الجوية للأربعاء من أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح قوية في 13 محافظة، مع تساقط الثلوج في المناطق الجبلية خصوصا في الشمال.

ورغم امتلاكها بعض أكبر احتياطات النفط والغاز في العالم، اضطرت إيران في الأشهر الأخيرة إلى تقنين الكهرباء بسبب نقص الغاز والوقود اللازمين لتشغيل محطات الطاقة، خصوصا في الفترات الباردة عندما يرتفع الطلب على الطاقة لأغراض التدفئة.

ومساء الثلاثاء، انقطع التيار الكهربائي في العديد من أحياء طهران، وفق ما أفاد التلفزيون الحكومي، متحدثا عن مشكلات في إمدادات الغاز في محطات الطاقة.

من جهتها، أوضحت شركة الكهرباء الوطنية تافانير أنها تعمل على إبقاء المحطات قيد العمل لكنها حضّت على خفض استهلاك الغاز والكهرباء بنسبة 10%.

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وتبرر إيران بانتظام عمليات الإغلاق المماثلة بالطقس القاسي ونقص الوقود.

وفُرضت قيودٌ مماثلة السبت الماضي، وهو يوم عمل في إيران، للحد من استخدام الطاقة.

وفي جبال زاغروس على مسافة نحو 300 كيلومتر غرب طهران، لا تزال 60 قرية معزولة بسبب الثلوج كما تنظم عمليات توصيل جوي لتوفير الإمدادات، وفق ما أوردت وكالة تسنيم للأنباء.