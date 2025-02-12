إعلام إسرائيلي: الجيش يطلق النار على جندي هتف الله أكبر

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن الجيش أطلق النار على مشتبه فيه قرب المنطقة العازلة بقطاع غزة، اتضح أنه جندي إسرائيلي يحاول الانتحار.

وأوضحت الصحيفة أن قوات الجيش كانت تحركت ليلا نحو سياج غزة، وذلك بعد إنذار برصد شخص يصرخ "الله أكبر".

وقد أطلق الجنود النار على المشتبه به فأصابوه، ليتبين لاحقا أنه جندي إسرائيلي سابق يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة ومن ندوب الحرب وكان يحاول الانتحار، ويخضع لإشراف طبي بعد أن نقل لتلقي العلاج في مستشفى، وفق الإعلام الإسرائيلي.

صحيفة يديعوت أحرونوت: جيش الاحتلال أطلق النار تجاه شخص صرخ 'الله أكبر' على حدود قطاع غزة, واتضح انه جندي من جنود الاحتلال . pic.twitter.com/3Jm65njAyH — شارع فلسطين (@palstreet48) February 12, 2025

وكانت تقارير أفادت الأسبوع الماضي بمقتل 76 جنديا إسرائيليا في حوادث غير عملياتية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 30 جنديا سقطوا في تبادل إطلاق نار بين المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية.

ووفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، فقد قتل 71 جنديا في جبهة غزة و5 في جبهة لبنان، ومن بين هؤلاء 30 قتيلا سقطوا بسبب "النيران الصديقة".

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كما قتل 26 جنديا في حوادث عملياتية وسوء استخدام الذخيرة، و6 في خروقات قواعد السلامة الخاصة بإطلاق النار. بينما قتل 7 جنود بنيران سلاح الجو أو بقذائف مدفعية أطلقت بالخطأ باتجاه القوات الإسرائيلية، في حين قتل اثنان بحادث سقوط رافعة.

أما الجرحى، فقد بلغ عددهم 1639 ضابطا وجنديا في حوادث عملياتية وقعت في جبهة غزة من بينهم 676 أصيبوا في حوادث عملياتية وسوء استخدام الذخيرة.

وأصيب 40 جنديا جراء خرق قواعد السلامة في استخدام الذخيرة، و70 بسبب "النيران الصديقة" و125 في حوادث سير عملياتية.

كما أصيب 245 جنديا جراء حوادث سقوط، و111 بسبب إطلاق قذائف مدفعية وغارات جوية عن طريق الخطأ باتجاه القوات الإسرائيلية.