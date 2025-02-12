إشادة فلسطينية بموقف الأردن ومصر الرافض لتهجير سكان غزة

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والسلطة الفلسطينية بموقف الأردن ومصر الرافض لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير سكان غزة والسيطرة على القطاع.

وقالت حماس على موقعها الرسمي إنها تثمن موقف الأردن ومصر "الرافض لتهجير شعبنا والتأكيد أن هناك خطة عربية لإعمار غزة من دون تهجير أهلها".

وأضافت "إننا في حركة حماس نعتبر الموقف الأردني امتدادا لموقفه في رفض مشاريع التهجير والتوطين والوطن البديل، والتي تسعى إلى طمس هوية شعبنا الفلسطيني وإنهاء قضيته العادلة". وأضافت "ونثمن مواقف الأشقاء في الدول العربية وكل دول العالم التي عبرت عن رفضها لأي مخططات تهدف إلى تهجير شعبنا أو تصفية حقوقه الوطنية".

من جهتها أشادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بموقف ملك الأردن عبد الله الثاني الرافض لتهجير الفلسطينيين ونقلهم إلى دول أخرى، وذلك خلال زيارته إلى الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان إنها تثمن عاليا "المواقف الأخوية والشجاعة التي عبر عنها جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في واشنطن وأثناء لقائه الرئيس الأميركي ترامب، وتعتبرها امتدادا لمواقف القيادة الأردنية "الصلبة الداعمة لحقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة".

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كما أشاد البيان بمواقف مصر والسعودية والدول التي رفضت فكرة "تهجير شعبنا وضم أراضيه، والإصرار على الوقف التام للحرب والبدء الفوري بإغاثة شعبنا وإعمار ما دمره الاحتلال.. بمساهمة المؤسسات الدولية والأممية الشريكة".

والتقى ملك الأردن في واشنطن الرئيسَ الأميركي، أمس، حيث أكد على موقف بلاده الثابت ضد تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية.

وأثار ترامب غضب العالم العربي بقوله إن الفلسطينيين لن يتمتعوا بحق العودة إلى ديارهم بموجب مقترحه لإعادة تطوير قطاع غزة الذي دمره الهجوم الإسرائيلي.