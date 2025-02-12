أوكرانيا مستعدة لتبادل أراض مع روسيا وترامب يرسل وزير الخزانة إلى كييف

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -في مقابلة نشرت الثلاثاء- إن أوكرانيا مستعدة لعرض تبادل أراض مع روسيا في إطار مفاوضات سلام محتملة لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ نحو 3 سنوات.

وقال زيلينسكي، في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة غارديان البريطانية، "سنبادل أراضي بأخرى"، مضيفا أنه يمكن أن يعرض تسليم موسكو الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة كورسك منذ 6 أشهر.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء -عبر منصته الاجتماعية تروث سوشيال- أن وزير الخزانة سكوت بيسنت سيتوجه قريبا إلى أوكرانيا حيث يلتقي زيلينسكي.

وكتب ترامب "هذه الحرب ينبغي أن تنتهي وستنتهي سريعا. كثير من القتلى والدمار. الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات مع نتائج ضئيلة"، ولم يحدد ترامب موعد زيارة بيسنت أو مدتها.

وبعدما أعلن سعيه إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أكد ترامب -في مقابلة مع فوكس نيوز الاثنين- أن أوكرانيا قد تصبح "روسية يوما ما"، مطالبا بتعويض المساعدة التي قدمتها واشنطن إلى كييف حتى الآن.

كما أوضح أنه طالب كييف بما يساوي 500 مليار دولار من المعادن النادرة، خصوصا معادن تستخدم في مجال الإلكترونيات.

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وبينما يضغط ترامب من أجل إنهاء سريع للنزاع، يدعو زيلينسكي إلى ضمانات أمنية صارمة من واشنطن لتكون جزءا من أي اتفاق مع روسيا.

وأكد زيلينسكي الأسبوع الفائت استعداد بلاده لتلقي "استثمارات من شركات أميركية" في معادنها النفيسة، لكنه أوضح أن جزءا من هذه الموارد موجود في المنطقة المحتلة.

كذلك، أكد ترامب الاثنين أنه سيرسل إلى أوكرانيا مبعوثه الخاص كيث كيلوغ، المكلف بإعداد مقترح لوقف القتال.

ومن المتوقع أن يصل كيلوغ إلى أوكرانيا يوم 20 فبراير/شباط الجاري، وفقا لمصدر في مكتب زيلينسكي.