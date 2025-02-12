أبو الغيط: تهجير الفلسطينيين من أرضهم غير مقبول للعرب

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة "أمر لا يمكن القبول به" في العالم العربي.

ولدى سؤاله عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنقل سكان غزة إلى دول أخرى، قال أبو الغيط في القمة العالمية للحكومات في دبي "إن التركيز اليوم على غزة وغدا على الضفة الغربية، والهدف هو إخلاء فلسطين التاريخية من سكانها الأصليين، وهو أمر لا يمكن قبوله في العالم العربي. لقد قاوموا لـ100 عام".

وتابع "لسنا على استعداد للتسليم الآن، لأننا لم نهزم سياسيا أو عسكريا أو ثقافيا بأي شكل من الأشكال".

وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية من أن ضغط ترامب للمضي في تنفيذ خطته سيقود الشرق الأوسط إلى جولة جديدة من الأزمات، مشيرا إلى أن تداعيات هذه المواجهة ستكون وخيمة على السلام والاستقرار.

وقال أبو الغيط "إذا مضى الرئيس ترامب بهذا الأسلوب في الضغط على الغزيين وعلى العالم العربي وعلى المصريين والأردنيين والسعوديين وكل هذه القوى ذات التأثير في هذه المنطقة، أتصور أنه بدلا من حل القضية الفلسطينية حلا عادلا يقوم على أساس حل الدولتين.. (سوف) يقود الشرق الأوسط إلى دورة جديدة من الخلاف الشديد بين العرب وإسرائيل".

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من جهته، دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي الرئيس ترامب إلى تذكر العلاقات القوية بين المنطقة وواشنطن.

وأضاف البديوي "هناك ثوابت واضحة فيما يخص القضية الفلسطينية.. والكلام أخذ وعطاء.. هو يقول رأيه والعالم العربي يقول رأيه.. عندك صفقة لن يقبلها العالم العربي..".

وفي بيروت، اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مجرد التفكير في تهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى مصر والأردن "مسألة خيالية"، مؤكدا أهمية مواجهته بـ"مزيد من التضامن العربي".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سلام للتلفزيون الرسمي ونقلتها وكالة الأنباء اللبنانية اليوم الأربعاء في إطار حديثه عن موقف بلده من المشروع الإسرائيلي بالقضاء على الدولة الفلسطينية المدعوم من الإدارة الأميركية.

وقال سلام "أستهجن هذا الكلام، وليس مجرد التفكير بنقل سكان غزة إلى مصر والأردن هو مسألة خيالية، بل نقلهم إلى الضفة الغربية مستهجن وغير مقبول، لا خُلقيا ولا سياسيا ولا قانونيا، وكيف يمكن إنشاء دولة فلسطين في المملكة العربية السعودية؟".

وجدد سلام تأكيد لبنان على الالتزام بما نصت عليه مبادرة السلام العربية القائمة على أساس حل الدولتين.

وأثار ترامب غضب العالم العربي بإعلانه بشكل غير متوقع أن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة، وتعيد توطين أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون بالقطاع وتطوره إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وبعد حرب استمرت 16 شهرا أطلقتها إسرائيل على غزة، صار الفلسطينيون يخشون "نكبة" جديدة على غرار نكبة عام 1948 عندما فر ما يقرب من 800 ألف شخص أو طردوا خلال الحرب التي رافقت قيام إسرائيل. وقال ترامب إن سكان القطاع لن يكون لهم الحق في العودة.