5 قتلى بهجوم انتحاري شمال أفغانستان

قتل 5 أشخاص وأصيب 7 آخرون بجروح إثر هجوم انتحاري في مدينة قندوز شمال أفغانستان اليوم الثلاثاء.

وقال الناطق باسم الشرطة المحلية جمعة الدين خاكسار إن القتلى الخمسة مدنيون وأفراد من قوات أمن حركة طالبان كانوا يحرسون مصرفا في قندوز.

وأوضح خاكسار أن 7 أشخاص أصيبوا في هذا الهجوم الذي نفذه في وقت مبكر من الصباح "انتحاري مزود بمتفجرات محلية الصنع" والذي لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عنه، مضيفا أن من بين القتلى مدنيين وموظفين حكوميين وأفرادا من قوات الأمن التابعة لطالبان.

وتابع أن "قيادة شرطة مقاطعة قندوز تعمل مع المنظمات ذات الصلة لمعرفة الجهة المسؤولة عن الحادث ومحاسبتها".

وفي مارس/آذار العام الماضي، أدى هجوم انتحاري إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل عندما فجر قنبلة خارج مصرف في مدينة قندهار جنوب البلاد، في هجوم تبناه الفرع الإقليمي لتنظيم الدولة الإسلامية.

وانخفض عدد التفجيرات والهجمات الانتحارية في أفغانستان بشكل ملحوظ منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021 وإطاحة الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة. ومع ذلك، لا يزال عدد من الجماعات المسلحة، بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية، يشكل تهديدا.