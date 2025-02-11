صحف عالمية: خطوة حماس أصعب اختبار وإستراتيجية ترامب تضعف أميركا

تناولت صحف عالمية تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مسلطة الضوء على قرار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تأجيل عملية إطلاق سراح الرهائن، والذي اعتبرته "فايننشال تايمز" الاختبار الأصعب لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع منذ بدء سريانه.

ووفق الصحيفة، فإن الاتفاق الهش يدخل مرحلة خطيرة، خاصة مع تصاعد الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق طويل الأجل، لا سيما بعد طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته بشأن غزة.

وفي هذا السياق، أشارت "وول ستريت جورنال" إلى تصريحات ترامب المثيرة للجدل حول مستقبل غزة، حيث تحدث عن خروج الفلسطينيين منها دون رجعة، وهو ما يتناقض مع توضيحات أدلى بها المتحدثون باسم البيت الأبيض مباشرة بعد طرحه لمقترحه خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ولفتت الصحيفة إلى أن المتحدثين الرسميين أكدوا للصحفيين أن أي خروج لسكان غزة سيكون مؤقتا.

وفي تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن نتنياهو عقد اجتماعات في واشنطن مع أعضاء في الكونغرس الأميركي لحشد الدعم لخطة ترامب التي تهدف إلى ترحيل سكان غزة.

ترويج إعلامي

وأضاف التقرير أن كبار مستشاري نتنياهو تواصلوا مع كتّاب مقالات الرأي في وسائل الإعلام الأميركية، طالبين منهم الترويج لترحيل سكان القطاع إلى مصر والأردن عبر مقالاتهم وتحليلاتهم.

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من جانبها، رأت صحيفة "هآرتس" أن هناك خلافات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية حول خطة ترامب، مشيرة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وجه توبيخا لرئيس الاستخبارات العسكرية بعدما حذر الأخير من أن الخطة قد تؤدي إلى اضطرابات في القدس والضفة الغربية مع بداية شهر رمضان.

وعلقت الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي بات يقترب من التسييس، محذرة من أن مصيره قد يصبح مشابها لجهاز الشرطة الذي تأثر بالتوجهات السياسية لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

أما صحيفة "الغارديان"، فقد ناقشت في أحد مقالاتها كيف أن إستراتيجية ترامب تضعف الولايات المتحدة بدلا من تحقيق شعاره الشهير "أميركا أولا"، مضيفة أن سياسات واشنطن المتقلبة تدفع العديد من الدول للبحث عن تحالفات أكثر استقرارا وموثوقية.

وحذرت الصحيفة من أن اتباع نهج التهديد والترهيب قد يضر بمكانة الولايات المتحدة في عالم يميل نحو التعددية القطبية، مما قد يضعف نفوذها على المدى الطويل.