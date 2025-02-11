ساندرز يرد على ترامب: غزة للفلسطينيين لا للسياح الأثرياء

قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز إن قطاع غزة الذي يعتبره الرئيس دونالد ترامب "عقارا" يجب إعادة بنائه من أجل الشعب الفلسطيني، وليس للسياح الأثرياء.

وفي منشور له على حسابه في منصة "إكس" أمس الاثنين، تناول فيه خطة ترامب للاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين قسرا منها، أشار ساندرز إلى استشهاد أكثر من 47 ألف فلسطيني وإصابة 111 ألفا آخرين في غزة.

وقال إن ترامب رد على ذلك "بالتهجير القسري للفلسطينيين من أجل التنمية المستقبلية لغزة بوصفها عقارا" ورد في منشوره على ترامب بالقول "يجب إعادة بناء غزة من أجل الشعب الفلسطيني، وليس من أجل السياح المليارديرات الأثرياء".

ومساء أول أمس الأحد، قال ترامب للصحفيين وهو على متن الطائرة الرئاسية إنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها.

وفي الرابع من فبراير/شباط الجاري، كشف ترامب، بمؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها إلى دول أخرى.

ولم يستبعد ترامب إمكانية نشر قوات أميركية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعا أن تكون للولايات المتحدة "ملكية طويلة الأمد" في القطاع الفلسطيني، في حين رحب نتنياهو بخطة ترامب معتبرا أنها أول فكرة جديدة منذ سنوات.

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ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.