زلزال بقوة 5.2 درجات شمالي المغرب

وقع زلزال شمالي المغرب بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، ليل الاثنين، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية عن المعهد الوطني للجيوفيزياء، وقد شعر بالهزة سكان مناطق عدة.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار إثر الزلزال الذي حددت بؤرته على عمق 20 كيلومترا تحت سطح الأرض في إقليم وزان.

وشعر السكان بالهزة حتى المناطق التي تبعد 200 كيلومتر جنوبي مركز الزلزال، بما في ذلك العاصمة الرباط، وفقا لوكالة رويترز.

من جانبها، قدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال بـ5.1 درجات على مقياس ريختر، وقات إنه وقع قرب مدينة القصر الكبير شمالي المغرب.

وشهد المغرب في سبتمبر/أيلول 2023 زلزالا بقوة 6.8 درجات في إقليم الحوز جنوب غربي البلاد، أودى بحياة أكثر من 2900 شخص وخلّف دمارا واسعا، وهو أكبر الزلازل التي عرفتها البلاد من حيث عدد الوفيات منذ عام 1960.