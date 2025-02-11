حصيلة جديدة لشهداء غزة منذ بدء وقف إطلاق النار

أعلن المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش -اليوم الثلاثاء- استشهاد 92 فلسطينيا وإصابة 822 آخرين في استهدافات إسرائيلية مباشرة، منذ سريان اتفاق التهدئة في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأشار البرش إلى استشهاد فلسطينيين اثنين بسبب مخلفات الجيش الإسرائيلي بالقطاع المحاصر، إلى جانب استشهاد 24 آخرين متأثرين بجراحهم.

وذكر أيضا أن إجمالي أعداد الفلسطينيين -الذين استشهدوا منذ سريان التهدئة سواء بالاستهداف المباشر أو جراء انفجار مخلفات إسرائيلية عسكرية أو متأثرين بجراحهم- بلغ 118 شهيدا.

كما لفت البرش إلى انتشال الطواقم الصحية جثث 641 فلسطينيا من تحت الأنقاض، منهم نحو 197 لا يزالون مجهولي الهوية.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق وقف النار بغزة وتبادل أسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، ويتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

خرق ومماطلة

ورغم التزام الفصائل الفلسطينية بجميع بنود الاتفاق، يواصل الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي استهداف الفلسطينيين في مناطق متفرقة من القطاع عبر طائراته المسيّرة، مما أدى إلى استشهاد وجرح مواطنين بينهم أطفال ومسنّون.

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كما تماطل الحكومة الإسرائيلية في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، وتعرقل تنفيذ بنوده، بما يشمل تأخير عودة النازحين إلى مناطق شمال القطاع، واستمرار الحيلولة دون إدخال كميات كافية من مواد الإغاثة الأساسية، مثل الطعام والوقود والخيام ووحدات الإيواء، بما يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه.

وردا على ذلك، أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة -في بيان أمس- تأجيل تسليم أسرى لإسرائيل إلى حين التزام الأخيرة بتنفيذ الاتفاق وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية بأثر رجعي، مؤكدا الالتزام ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال.

يُذكر أنه بدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.