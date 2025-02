بتر أطراف طفلة فلسطينية بسبب حصار إسرائيل لغزة

على سرير أبيض في أحد المستشفيات الأردنية، تستلقي الطفلة حبيبة العسكري، ذات الستة أعوام، بعدما حاصرتها الحرب والمرض، ليحرماها طفولتها البريئة، فلم تكن تعلم أن حياتها، التي كانت مليئة بالضحكات واللعب، ستتحول إلى صراع من أجل البقاء.

وتعاني الطفلة حبيبة العسكري من حالة وراثية تتمثل في نقص البروتين سي، مما يسبب تخثر الدم المفرط وقد يؤدي إلى الموت البطيء، وفي معظم أنحاء العالم، يمكن علاج هذا المرض بسهولة، لكن ليس في قطاع غزة، حيث لا يتوفر العلاج في مستشفيات القطاع، التي تعرضت لاستهداف ممنهج منذ اندلاع الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقبل حوالي أسبوع، وصلت الطفلة حبيبة إلى أحد المستشفيات الأردنية، وبعد تشخيص حالتها الطبية، وقف الأطباء أمام قرار صعب، حيث أصبح بتر أطرافها الخيار الوحيد لإنقاذ حياتها بعد انتشار الغرغرينا في جسدها. ولم يعد هناك خيار آخر سوى البتر، وإلا فستفقد حياتها بالكامل.

أثارت قصة الطفلة حبيبة العسكري موجة واسعة من الاستياء والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بين النشطاء الفلسطينيين والعرب، عقب إعلان الأطباء ضرورة بتر يديها وقدمها بسبب تأخر سفرها للعلاج في الخارج، متسائلين "إلى متى سيبقى هناك أطفال مثل حبيبة ينتظرون الخروج من غزة لتلقي العلاج، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عرقلة سفرهم، منتهجا سياسة الموت البطيء بحق سكان القطاع؟".

وتعليقا على ذلك، قال رئيس "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" الدكتور رامي عبدو عبر منصة إكس إن "الطفلة حبيبة العسكري ستخضع لبتر رجلها ويديها الاثنتين بسبب منع إسرائيل لها من السفر للعلاج خارج قطاع غزة".

Heartbreaking: The child Habiba Al-Askari will have her leg and both hands amputated tomorrow due to Israel’s ban on her travel for treatment outside the Gaza Strip. pic.twitter.com/CkDWYcN8z5

