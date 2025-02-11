موقف جديد لملك الأردن وترامب يتعهد بتهجير سكان غزة ويؤيد ضم إسرائيل للضفة

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء تأييده لضم إسرائيل للضفة الغربية، وتعهد مجددا بالسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه. بينما أعلن ملك الأردن عبد الله الثاني عن موقف جديد في هذا الإطار.

وفي رده على سؤال عن ضم إسرائيل للضفة الغربية، قال ترامب "الأمر سينجح" حسب ما نقلت عنه رويترز.

وبخصوص غزة، قال الرئيس الأميركي "سندير غزة بشكل صحيح للغاية ولن نشتريها".

وأضاف "الفلسطينيون سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة وأدرك أننا قادرون على التوصل إلى حل".

وتعهد بأن يكون هناك "سلام في غزة وستكون هناك تنمية على أوسع نطاق في المنطقة "

وأوضح الرئيس الأميركي أنه أجرى "نقاشات سريعة مع العاهل الأردني الآن ولاحقا سنجري نقاشات أطول".

وقال "أعتقد بنسبة 99% أننا سنتمكن من إنجاز شيء مع مصر أيضا".

وقال ترامب "أعتقد أنه ستكون هناك قطع من الأراضي في الأردن ومصر يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون".

وأضاف أن سكان الشرق الأوسط يريدون السلام "وخطتنا ستساهم في جلب السلام للمنطقة".

وذكر الرئيس الأميركي بأنه بلاده تقدم أموالا كثيرة للأردن ومصر "لكننا لن نصدر تهديدات بشأنها".

وشدد الرئيس الأميركي على أنه حظي بدعم كبير للمشروع الذي اقترحه بشأن غزة.

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وردا على سؤال عن السلطة التي تخول له السيطرة على غزة، قال ترامب "بموجب السلطة الأميركية".

الأردن ينتظر مصر

ونقلت رويترز عن ملك الأردن قوله إن المملكة ستستقبل ألفي طفل فلسطيني من المرضى.

وبخصوص استقبال الفلسطينيين، قال عبد الله الثاني "يجب أن نضع بالاعتبار كيفية تنفيذ ذلك بما يخدم مصلحة الجميع".

وبشأن وجود أرض يمكن أن يعيش عليها الفلسطينيون، قال عبد الله الثاني "علي أن أعمل ما فيه مصلحة بلدي".

وأضاف "يجب أن ننتظر لنرى خطة من مصر" مشيرا إلى أنه سيكون هناك رد من عدة دول.

وقال العاهل الأردني "سنناقش في السعودية كيفية العمل مع الولايات المتحدة بشأن غزة"

وأضاف "الدول العربية ستقدم ردها على خطة ترمب بشأن قطاع غزة" .

وقال "دعونا ننتظر إلى أن تقدم مصر خطتها للرئيس ترمب ثم ننظر في الأمر".

وفي ذات السياق، قال ترامب إنه لا بد لحماس من إطلاق سراح جميع (الأسرى) "الرهائن" بحلول السبت.

وجاء في تصريحاته "لا أعتقد أن حماس ستجعل السبت موعدا نهائيا لإطلاق سراح الرهائن".

وقال "الأسرى يعيشون بطريقة سيئة في غزة ولا نريد أن يفرجوا عنهم بشكل متتابع".

رفض عربي ودولي

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل الأردن ومصر، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وعلى المستويين الرسمي والشعبي، استبق الأردن زيارة الملك لواشنطن، منذ الأحد، بإعلان رفض المملكة أي مخططات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

واليوم الثلاثاء، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء على إعادة إعمار قطاع غزة "دون تهجير سكانه الفلسطينيين".

وشدد السيسي -خلال اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء الدانماركية ميته فريدريكسن- على "ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بهدف جعله قابلا للحياة، وذلك دون تهجير سكانه الفلسطينيين، وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومقدراتهم في العيش على أرضهم" وفق بيان صادر عن مكتبه.

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ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس مقترح ترامب حول سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة ونقل سكانه إلى بلدان أخرى بأنه "فضيحة".

وأوضح شولتس أن "نقل سكان غزة غير مقبول ومخالف للقانون الدولي".