ترامب يجدد مطالبة أوكرانيا بالمعادن النادرة مقابل السلاح

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن أوكرانيا قد تصبح "روسية يوما ما"، في وقت تخطط فيه إدارته لدفع حلفائها الأوروبيين لشراء المزيد من الأسلحة الأميركية لكييف.

وقال ترامب -في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية أمس الاثنين- "أريد أن تكون أموالنا مؤمّنة لأننا ننفق مئات مليارات الدولارات. ربما يتوصل الأوكرانيون إلى اتفاق، وربما لا يتوصلون إليه. ربما يصبحون روسا يوما ما، وربما لا يصبحون روسا يوما ما".

وجدد التأكيد على رغبته في أن تحصل بلاده على كميات ضخمة من المعادن النادرة الأوكرانية مقابل المساعدات التي تقدّمها لكييف في حربها ضد روسيا.

وأضاف الرئيس الأميركي، الذي أطلق منذ توليه السلطة العديد من التصريحات الجدلية، أنّه طلب من كييف ما قيمته 500 مليار دولار من المعادن النادرة التي تُستخدم بشكل خاص في صناعة الإلكترونيات.

ويسعى ترامب إلى نهاية سريعة للحرب الدائرة بين موسكو وكييف، في حين يطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن تحصل بلاده على ضمانات أمنية حاسمة من الولايات المتحدة في إطار أيّ اتفاق سلام تبرمه بلاده مع روسيا.

وكان ترامب أكد في وقت سابق أمس أنّ كيث كيلوغ، مبعوثه الخاص المكلّف السعي لوقف الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، سيزور كييف قريبا، وبحسب مصدر في الرئاسة الأوكرانية فإنّ كيلوغ سيصل إلى كييف يوم 20 فبراير/شباط الجاري.

ولم يؤكّد ترامب موعد هذه الزيارة، مكتفيا بالقول "أجل" ردّا على سؤال بشأن ما إذا كان كيلوغ سيزور كييف قريبا.

والأسبوع الماضي أعلن ترامب أنّه يريد التفاوض مع أوكرانيا على "اتفاق" تقدّم فيه معادنها النادرة "ضمانة" مقابل حصولها على مساعدات أميركية. وردّا على هذا التصريح، قال زيلينسكي إن بلاده مستعدة لاستقبال "استثمارات من الشركات الأميركية" في معادنها النادرة.

شراء الأسلحة الأميركية

على صعيد آخر، قال مصدران مطلعان إن إدارة ترامب تخطط لدفع حلفائها الأوروبيين لشراء المزيد من الأسلحة الأميركية لأوكرانيا قبل محادثات السلام المحتملة مع موسكو، وهي خطوة قد تحسن موقف كييف في المفاوضات.

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وقال المصدران إن مسؤولين أميركين، بمن فيهم كيلوغ، سيبحثون عمليات شراء الأسلحة المحتملة مع الحلفاء الأوروبيين هذا الأسبوع خلال مؤتمر ميونخ للأمن.

وأضافا أن هذه واحدة من عدة أفكار تناقشها إدارة ترامب لمواصلة تدفق الأسلحة الأميركية إلى كييف دون إهدار قدر كبير من رأس المال الأميركي.

ومن شأن هذه الخطة أن توفر بعض الطمأنينة لقادة أوكرانيا الذين ساورهم القلق من أن ترامب قد يحجب المزيد من المساعدات عن البلاد، التي يفقد جيشها الأراضي ببطء جراء هجوم روسي عنيف في الشرق.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط لمطالبة الدول الأوروبية بشراء الأسلحة الأميركية من خلال عقود تجارية أو مباشرة من المخزون الأميركي، وقد يستغرق إتمام بعض العقود التجارية سنوات.

وكانت الدول الأوروبية قد اشترت بالفعل أسلحة أميركية لأوكرانيا في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

تطورات ميدانية

على الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 40 مسيرة أوكلانية خلال الليلة الماضية، في حين نقلت وكالة رويترز عن هيئة مراقبة الطيران الروسية أنه تم تعليق الرحلات في 4 مطارات "لضمان السلامة بعد الإبلاغ عن هجمات بمسيرات".

من جهته أعلن الجيش الأوكراني أمس الاثنين أنه أسقط 61 مسيرة روسية من أصل 83، مع احتمال أن يكون التشويش الإلكتروني تسبب في سقوط الطائرات المسيرة المتبقية وعددها 22.

وقال مسؤولون أوكرانيون أمس إن هجمات نفذتها روسيا بطائرات مسيرة أشعلت حريقا في العاصمة كييف، وأصابت امرأة وألحقت أضرارا بعدة منازل في مدينة سومي بشمالي شرقي البلاد.

وقالت خدمات الطوارئ إن الهجوم أدى إلى تحطيم أكثر من 300 نافذة وإجلاء 65 شخصا من المنازل المتضررة.