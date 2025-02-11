بسبب مذكرة الجنائية الدولية.. طائرة نتنياهو تتجنب الأجواء الكندية

تجنبت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجال الجوي الكندي بسبب مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما ذكرت قناة كان الإسرائيلية الإخبارية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية وجهت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 اتهامات إلى نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي استمر 15 شهرا.

وقد أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بعد وقت قصير من إصدار مذكرات الجنائية الدولية أن حكومته ستلتزم بها.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تولى منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ على الفور في استهداف المحكمة بالعقوبات والعواقب القانونية، كما أن الولايات المتحدة -مثل إسرائيل- لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية.

وأصبح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أول شخص يتم استهدافه بعقوبات اقتصادية وحظر سفر.

وتقول قناة "كان" إنه رغم سلوك ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية، فإن تصرفاته تتبع المتطلبات القانونية لقانون حماية أفراد الخدمة الأميركية لعام 2002 والمعروف أيضا باسم "قانون غزو لاهاي".

ويخول ذلك القانون الولايات المتحدة استخدام "جميع الوسائل الضرورية والمناسبة لإطلاق سراح أي فرد أميركي أو حليف معتقل أو مسجون من قبل المحكمة الجنائية الدولية أو نيابة عنها أو بناء على طلبها".

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وبموجب ذلك القانون، فإن الأفراد الحلفاء يشملون المسؤولين العسكريين أو المدنيين العاملين لدى حكومة دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو يعملون بالنيابة عنها، أو حليف رئيسي غير عضو في الناتو، بما في ذلك الأرجنتين وأستراليا ومصر وإسرائيل واليابان وكينيا وكوريا الجنوبية ونيوزلندا.

يذكر أن طائرة نتنياهو كانت اتخذت كذلك مسارا استثنائيا للوصول إلى العاصمة الأميركية واشنطن لتجنب مجالات جوية لدول أعلنت تنفيذ أمر اعتقاله، بحسب ما ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية.